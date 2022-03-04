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Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Vahit Kirişçi ne iş yapıyor?

04.03.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, görevinden ayrılan Bekir Pakdemirli'nin yerine atandı. Resmi Gazetede yayımlanan karar sonrası Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Vahit Kirişçi ne iş yapıyor? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Bakan Kirişçi'nin hayatı ve biyografisine ilişkin detaylar haberimizde...

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Vahit Kirişçi ne iş yapıyor?

Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin görevinden affını istemesi sonrası göreve atandı. AK Parti 23. dönem Adana eski milletvekili olan Kirişçi'nin hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda birçok kişi Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Vahit Kirişçi ne iş yapıyor? soru ve konu başlıkları internette araştırma yapmaya başladı. Bakan Kirişçi'nin hayatı ve biyografisini sizler için derledik.

Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi kimdir?

YENİ TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 4 Aralık 1960'da, Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.

Vahit Kirişçi'nin babasının adı Mustafa, annesinin adı Saniye'dir.

Ziraat Yüksek Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

  1. ve 23. Dönem Adana Milletvekili. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi oldu ve Başkanvekilliği görevinde bulundu. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.

İngilizce bilen Kirişci, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi kimdir?

VAHİT KİRİŞÇİ NE İŞ YAPIYOR?

Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişci, siyasetçidir. Bir dönem Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalışmış ayrıca Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders vermiştir.

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