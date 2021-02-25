Yeni taşındığı evde cansız bedeni bulunan kadının ölüm sebebi ortaya çıktı

Ankara’nın Mamak ilçesinde yeni taşındığı evde erkek arkadaşı tarafından cesedi bulunan kadının soba zehirlenmesi neticesiyle vefat ettiği öğrenildi.

Başkent’in Mamak ilçesinde bulunan 706. sokaktaki bir evde erkek arkadaşı tarafından cesedi bulunan yabancı uyruklu kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazı sonucunda zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bölgeye çok sayıda olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerindeki ilk incelemeler sonucunda yabancı uyruklu kadının vefat ettiği belirlenmiş ve ölüm nedeninin anlaşılması için cansız bedeni Adli Tıp morguna götürülmüştü. Yapılan kan testinde vefat eden kadının karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

