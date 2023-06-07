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YENİ TBMM BAŞKANI 2023: Meclis başkanı kim oldu, seçim ne zaman? TBMM Başkanlık seçiminde kritik gün

07.06.2023 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı seçimi sonrası son dakika açıklamasının bugün yapılması bekleniyor. MHP ve AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Numan Kurtulmuş olurken, CHP'nin Meclis Başkan adayı Tekin Bingöl olarak açıklandı. İYİ Parti'nin adayı Cihan Paçacı, Yeşil Sol Parti'nin adayı Tülay Hatimoğulları Oruç oldu. Peki, TBMM başkanı belli oldu mu, oylama ne zaman? Yeni meclis başkanı kim oldu?

YENİ TBMM BAŞKANI 2023: Meclis başkanı kim oldu, seçim ne zaman? TBMM Başkanlık seçiminde kritik gün

Yeni meclis başkanı kim oldu? Birçok kişi konuya ilişkin arama motorlarında sorgulama yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı ve ilk Kabine Toplantısı geçtiğimiz gün yapıldı. Şimdi sırada TBMM başkanlık seçimi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 28'inci dönem için yeni başkanını seçecek. Seçimin ilk turu gizli oylama ile yapılacak. İlk turda 400 oy şartı var. Bu sayı bulunamazsa üçüncü turda salt çoğunluk TBMM Başkanı seçimi için yeterli olacak. İşte yeni meclis başkanlığı için adaylar ve seçim sürecine ilişkin merak edilenler...

MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK?

Meclis Başkanı seçimi bugün (7 Haziran Çarşamba) yapılacak.

TBMM'nin 30. başkanını belirlemek için Genel Kurul’da seçim turları gerçekleştirilecek.

TBMM İçtüzüğü uyarınca Genel Kurul’daki oylamada ilk iki turda seçimin sonuçlanması için bir adayın 401 oy desteğine ulaşması gerekiyor.

Meclis’teki sandalye dağılımı iktidar ve muhalif gruplarının ilk iki turda sonuç almalarına imkan vermiyor. Üçüncü turda ise salt çoğunluk yani 301 oy yeterli oluyor.

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TBMM BAŞKANI KAÇ YIL BU GÖREV ALACAK?

Yeni seçilen Meclis Başkanı iki yıl boyunca bu görevi üstlenecek.

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TBMM BAŞKAN ADAYLARI

İşte partilerin TBMM Başkan adayları:

İYİ Parti Meclis Başkan adayı: Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı

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Yeşil Sol Parti Meclis Başkan adayı: Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç,

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MHP ve AK Parti Meclis Başkan adayı: Numan Kurtulmuş

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CHP Meclis Başkan adayı: Tekin Bingöl

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TBMM BAŞKANLIK SEÇİMİ 2023 NE ZAMAN?

TBMM Başkanlık seçimi bugün gerçekleştirilecek.

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Adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gereklidir.

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İlk 2 turda 400 oyu bulunamazsa 3'üncü tur oylamaya geçilecek. Bu turda salt çoğunluk olan 301 oy Meclis Başkanı seçilmesi için yeterlidir.

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Seçimin 4’üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçilecek.

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Meclis aritmetiği dikkate alındığında Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş'un en geç üçüncü turda yeni Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.

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