Yeni tecavüz yasasıyla birlikte Danimarka’da cinsel rıza uygulaması başladı

iConsent isimli uygulama, kullanıcılara 24 saat geçerliliği olan ve tek ilişki için geçerli cinsel rıza vermesine olanak sağlıyor.
Danimarka’da Aralık 2020 yılında tecavüzün ve rıza dışı cinselliğin tanımının genişletildiği yeni bir yasa yürürlüğe girmişti.
Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup “Açık olarak her iki tarafın da seks için rızası yoksa, o zaman bu tecavüzdür” dedi.
Aplikasyon rıza kavramının karmaşıklığını hafife aldığı yönünde eleştirilerin de hedefi oldu. Bu aplikasyonun kullanıcılarına “ilişkiye girme iznini belgeleme fırsatı” verdiğini ileri süren uygulama geliştiricileri ayrıca kullanıcıların “izin geçmişlerinin güvenli sunucularda saklanacağını ve yalnızca bir cezai soruşturma durumunda yetkililerle paylaşılacağını” dile getirdi.
Danimarka Sex and Society ulusal başkanı Lene Stavngaard, The Sun’a yaptığı açıklamada “Uygulama, rıza için kesinlikle bir çözüm değildir. Seks ilişkisi bir kontrat değildir. Uygulamanın cinsiyet, beden ve cinsellik konularına profesyonel yaklaşımı olmayan ve ayrıca rıza konusuyla ilgili tartışmaları takip etmeyen biri tarafından geliştirildiği çok açık” dedi.
Aplikasyon aynı zamanda cinsel sağlık tavsiyesi ve cinsel saldırı mağdurları için destek grupları da sunuyor. Adalet bakanlığı verilerine göre Danimarka’da her yıl yaklaşık 11.400 kadın tecavüze uğruyor veya tecavüz girişimine maruz kalıyor.
iConsent’in geliştiricilerinden biri olan Carsten Nielsen The Sun’a yaptığı açıklamada uygulamanın zamanın ilerisinde bir uygulama olduğuna inandığını söyleyerek “Ugulama oldukça iyi bir fikir. Evet tartışmalı olabilir hatta biraz tuhaf da gelebilir. Ama yıllar içinde daha normal hissettirecek” dedi.
Danimarkal etik konseyi üyesi Mikkel Flyverbom ise MailOnline’a yaptığı açıklamada bu uygulamanın teknolojiye saf bir inanç anlamına geldiğini söyledi ve “İnsanlar her zaman karmaşık insan etkileşimini bir düğmeye basarak değiştirebileceği izlenimine kapılmamalıdır” dedi.