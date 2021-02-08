Yeni tecavüz yasasıyla birlikte Danimarka’da cinsel rıza uygulaması başladı

iConsent isimli uygulama, kullanıcılara 24 saat geçerliliği olan ve tek ilişki için geçerli cinsel rıza vermesine olanak sağlıyor.

Danimarka’da Aralık 2020 yılında tecavüzün ve rıza dışı cinselliğin tanımının genişletildiği yeni bir yasa yürürlüğe girmişti.

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup “Açık olarak her iki tarafın da seks için rızası yoksa, o zaman bu tecavüzdür” dedi.

Aplikasyon rıza kavramının karmaşıklığını hafife aldığı yönünde eleştirilerin de hedefi oldu. Bu aplikasyonun kullanıcılarına “ilişkiye girme iznini belgeleme fırsatı” verdiğini ileri süren uygulama geliştiricileri ayrıca kullanıcıların “izin geçmişlerinin güvenli sunucularda saklanacağını ve yalnızca bir cezai soruşturma durumunda yetkililerle paylaşılacağını” dile getirdi.

"UYGULAMA ÇÖZÜM DEĞİLDİR"

Danimarka Sex and Society ulusal başkanı Lene Stavngaard, The Sun’a yaptığı açıklamada “Uygulama, rıza için kesinlikle bir çözüm değildir. Seks ilişkisi bir kontrat değildir. Uygulamanın cinsiyet, beden ve cinsellik konularına profesyonel yaklaşımı olmayan ve ayrıca rıza konusuyla ilgili tartışmaları takip etmeyen biri tarafından geliştirildiği çok açık” dedi.