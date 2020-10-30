HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Yeni tedbirler alınacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Yeni tedbirler alınacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.10.2020 13:13 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temennilerinin okulları açık tutmak olduğunu söyleyerek, "Dinamik sürece bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız" dedi.

Yeni tedbirler alınacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kocaeli Bilim Merkezi’nde, Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk, "Bizim okulların açılması konusunda bildiğimiz alınan kararlar sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir heyetin Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda yaptığı çalışmalara bağlı. Her zaman söylüyoruz bu dinamik bir süreç. Hem küresel anlamda dinamik hem ulusal anlamda dinamik bir süreç. Her gün yapılan testleri çalışmalar Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu çaba ve gayret bilim insanlarımızın, hekimlerimizin, hemşirelerimizin çabaları daha iyiye doğru gitsin diye gösteriliyor. Bu büyük bir çaba, biz de bu çabanın farkındayız. Dünyayı izliyoruz, Türkiye'yi izliyoruz. Her gün, her an izlemeye devam ediyoruz ve özel bir yazılımla her sınıfımızı gözlemleyebiliyoruz. Bu bağlamda bu dinamik gidişin sürecine bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız. Ne gerekiyorsa bütün bunları hayata geçirebilmek için arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz." dedi.

"TEMENNİMİZ ELBETTE OKULU AÇIK TUTMAK"

Temennilerinin tüm sınıfları tüm düzeyde açık tutmak olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Okullar konusu, birlikte istişare edilerek, değerlendirmeler yapılarak aldığımız bir karar. Önümüzdeki süreçte gidişatın nasıl oluşacağı tamamen verilere bağlı olarak değerlendirilecek. Bundan dolayı da bizim şimdiden, çok önceden şu ay şu olacak, bu ay bu olacak deme imkanımız yok. Bugünlerde tekrar yeni değerlendirmelerin içindeyiz, bu değerlendirmelere bağlı olarak hangi sınıflar ne şekilde açılacak bizim temennimiz elbette okulu açık tutmak ve eğitimle alakalı bir kurum olarak elbette çocuklarımızın sınıfta olmasını istiyoruz. Temennimiz tüm sınıfları, tüm düzeyde açmak. Bu kararı verirken verilere bakmak zorundayız. Biz bilim insanlarının, Sağlık Bakanlığı'nın ortaya koyduğu verileri dikkate alarak yeni kararlarla da ilgili istişareleri elbette yapacağız."

Habersiz olarak okulları gezdiğini söyleyen Bakan Selçuk, "Aylardır okulları geziyorum, habersiz olarak sınıfları ziyaret ediyorum o kadar memnumun ki çocuklarımızın davranışlarından ve ortaya koydukları çabadan. Biz çok çok az uyarılarla, çok az dikkat çekmelerle süreci rahatlıkla yönetebiliyoruz. O yüzden de çocuklara yönelik olarak lütfen maske, mesafe, temizlik koşullarına uyalım uyarısını elbette eğitimsel bir yolla uyum temelli olarak gösteriyoruz. Yaptığımız uyum çalışmalarında da bunu tekrar tekrar ortaya koyduk. Ama benim asıl değerlendirmem yetişkinlere ilişkin. Biz yetişkinlerin çok daha dikkatli olması ve böyle hassas bir konuda çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren bir konuda dikkatli olmalı, maske mesafe ce temizlik konusunda daha hassas olmaları okulların açık tutulması ve çocuklarımızın öğrenme kaybı yaşamaması için, bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın hatırı için daha dikkatli olmak zorundayız."

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Sağlık Yönetimi Bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?Sağlık Yönetimi Bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?
Çekiliş saati heyecanla bekleniyorÇekiliş saati heyecanla bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
KPSS sınav sonuçları hatalı mı?
KPSS sınav sonuçları hatalı mı?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman?
2020 Açıköğretim Lisesi 1. dönem sınavları tarihleri ne zaman?
Okulların açılmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı! Valilikler karar verecek
Okulların açılmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı! Valilikler karar verecek
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Yönetimi Bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?
Sağlık Yönetimi Bölümü nedir? İş imkanları nelerdir?
YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? İşte YÖKDİL başvurusu için son tarih!
Başvuru için son tarih yaklaşıyor!
Mevlid Kandili 2020 kutlama mesajları... Kısa Mevlid Kandili anlamlı mesajları! 2020 Resimli Mevlid Kandili kutlama mesajı...
Mevlid Kandili resimli ve anlamlı kısa mesajları...
Kelimelerle beynimizi programlıyoruz
Kelimelerle beynimizi programlıyoruz
Bakan Soylu tarih verdi: Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek
Bakan Soylu tarih verdi: Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek
MEB duyurdu: Mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır
MEB duyurdu: O iddiayla ilgili hukuki süreçler başlatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.