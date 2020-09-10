Yeni tedbirler gelecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da canlı yayında yeni tip koronavirüs salgınına (COVİD-19) ilişkin açıklamalarda bulundu. "Van'daki hasta sayısı artışı son aya göre neredeyse iki katına çıktı. Son haftaya baktığımızda ise bu artış yüzde 17 düzeyinde." diyen Bakan Koca, "Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş, maalesef ağır hastalarımız ve vefatların da artışına sebep oluyor. Van'da 65 yaş üstü nüfusumuz yüzde 4,2. Hasta oranımız yüzde 15,6. Yani nüfusa göre 65 yaş üstü, 4 katına yakın oranda vaka olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Van'daki hasta artışının özellikle üzerinde durduk. Köklü bir tarih ve kültürü barındıran kadim şehir Van, dinamik nüfusuyla büyüyen ve gelişen bir ilimiz.

Buna paralel olarak sağlık alanında ihtiyaçları da giderek artmakta. Korona salgını nedeniyle bu ihtiyacın büyüdüğünü görüyoruz.

Van'ın ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve sağlık tesisleri hakkında detaylı değerlendirmelerimizi yapmış olduk.

Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor.