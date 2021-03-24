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  4. Yeni Tesla Model S'de geri vitese geçmenin çılgın bir yolu var! İşte gelen video

Yeni Tesla Model S'de geri vitese geçmenin çılgın bir yolu var! İşte gelen video

24.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın CEO'luğu üstlendiği Tesla'nın yeni otomobili Tesla Model S'te herhangi bir vites kolu bulunmuyor. Twitter'da ortaya çıkan bir video ile geri vitese geçmenin oldukça çılgın bir yolunun olduğu keşfedildi.

Yeni Tesla Model S'de geri vitese geçmenin çılgın bir yolu var! İşte gelen video

Tesla geçtiğimiz günlerde yeni Model S ve Model X'i tanıttı. Model S ve Model X'teki güncelleme, yeni bir güç aktarım mekanizması ile birlikte otomobillerin iç görünümde de önemli bir değişiklik getirdi. Bu değişikliklerden en göze çarpanı ise gelecekten fırlamış gibi görünen direksiyon simidi oldu. Kelebeğe de benzetilen bu direksiyonun yanında dikkat çeken başka bir değişiklik daha vardı. O da vites koluydu. Aslında değişiklik dediğimize bakmayın. Çünkü Tesla, yeni modellerden vites kolunu komple kaldırdı. Daha akıllı bir sistem hazırladığı söylenen Tesla'nın görünüşe bakılırsa vites değiştirmek için manuel bir çözümü de var.

TESLA MODEL S VİTES KOLU OLMADAN BÖYLE VİTES DEĞİŞTİRECEK

Twitter'da ortaya çıkan bir videoya göre, Tesla Model S ve Model X otomobillerde vites değiştirmenin farklı bir yolu bulundu. Videoya bakılırsa elektrikli araç üreticisi Tesla, vites değiştirmek için ana ekranın yan tarafına dijital bir kaydırma çubuğu ekledi. Bu çubuk, yukarı doğru kaydırıldığında vites D konumuna, geriye doğru kaydırıldığında ise vites R konumuna geçiyor. Böylece vites değişimi yapılabiliyor.

Tesla Model S vites kolu

Videoda görüntülenen bu yolun 'çılgınca' geldiğini söylemek mümkün. Ancak Tesla'nın başında Elon Musk gibi bir ismin olduğunu düşündüğümüzde bu çılgınlığın fazlasıyla olağan geldiğini söyleyebiliriz.

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Elon Musk

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