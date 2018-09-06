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Yeni Tesla Roadster, 6-9 Eylül tarihleri arasında tanıtılabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.09.2018 09:20 | Son Güncelleme

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın 6 Eylül’de ziyaretçilere kapılarını açacak Grand Basel etkinliğinde yeni bir model tanıtılacağı haberleri hızla yayıldı. Gözler önüne çıkacak yeni modelin markanın amiral gemisi Tesla Roadster olması bekleniyor. İşte detaylar.

Yeni Tesla Roadster, 6-9 Eylül tarihleri arasında tanıtılabilir!

Üst sınıf otomobillerin sergilendiği seçkin bir otomobil etkinliği olan Grand Basel bu yıl 6-9 Eylül tarihleri arasında İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleştirilecek.

Amerikan otomobil üreticisi Tesla’nın bu etkinlikte yeni bir otomobili tanıtacağı haberleri hızla yayıldı ve Tesla severler arasında büyük heyecan yarattı. Bu otomobilin markanın amiral gemisi modeli Tesla Roadster olma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü Tesla yeni otomobillerini fuarlarda sergilemiyor. Üstelik Grand Basel oldukça üst segment otomobillerin yer aldığı bir etkinlik olarak biliniyor.

Roadster, Amerikan üreticinin 2008 yılında piyasaya sürdüğü ilk elektrikli spor otomobili. Piyasaya ilk çıktığında doğru dürüst elektrikli bir spor otomobil rakibi olmadığından alanında tek olabildi. Ancak aradan yıllar geçti ve işler değişti. Yeni nesil Roadster artık daha ciddi rakipler ile karşı karşıya. Bu nedenle 2019 Tesla Roadster‘ın piyasada tutunabilmesi için yüzleşmesi gereken birçok rakip var.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Tesla Roadster teknoloji

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