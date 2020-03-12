Yeni tip koronavirüs diğer salgınlara göre ne kadar ölümcül?

Bilim insanları, SARS'ın yarasalardan insanlara, MERS'in ise develerden insanlara bulaştığını tespit etmişti.

Yeni tip koronavirüsün yayılma hızını SARS ve MERS'e göre oldukça yüksek. Ancak ölümcüllük oranı diğer salgınlara göre oldukça düşük.

İŞTE DİĞER SALGINLAR VE ÖLÜMCÜLLÜK ORANLARI:

MARBURG

1967 yılında ortaya çıktı. Sıfır noktası Uganda'ydı. 590 kişi virüsten enfekte oldu, 478 kişi hayatını kaybetti. Salgının ölümcüllük oranı %81'di.

EBOLA

1976 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıktı. 33 bin 687 kişi enfekte oldu, 14 bin 693 kişli hayatını kaybetti. Salgının ölümcüllük oranı %44'tü.

NIPAH

1999 yılında Malezya'da ortaya çıktı. 496 kişi enfekte oldu, 265 kişi hayatını kaybetti. Salgının ölümcüllük oranı %53'tü.

SARS

2002 yılında Çin'de ortaya çıktı. 8 bin 98 kişi enfekte oldu, 774 kişi hayatını kaybetti. Salgının ölümcüllük oranı %10'du.

H1N1 - KUŞ GRİBİ

2003 yılında Çin'de ortaya çıktı. 861 kişi enfekte oldu, 455 kişi hayatını kaybetti. Salgının ölümcüllük oranı

%53'tü.

MERS

2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıktı. 2 bin 494 kişi enfekte oldu, 868 kişi hayatını kaybetti. Salgının ölümcüllük oranı %35'ti.