Yeni tip koronavirüs diğer salgınlara göre ne kadar ölümcül?

Bilim insanları, SARS'ın yarasalardan insanlara, MERS'in ise develerden insanlara bulaştığını tespit etmişti.
Yeni tip koronavirüsün yayılma hızını SARS ve MERS'e göre oldukça yüksek. Ancak ölümcüllük oranı diğer salgınlara göre oldukça düşük.
1967 yılında ortaya çıktı. Sıfır noktası Uganda'ydı. 590 kişi virüsten enfekte oldu, 478 kişi hayatını kaybetti. Salgının ölümcüllük oranı %81'di.
1976 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıktı. 33 bin 687 kişi enfekte oldu, 14 bin 693 kişli hayatını kaybetti. Salgının ölümcüllük oranı %44'tü.
1999 yılında Malezya'da ortaya çıktı. 496 kişi enfekte oldu, 265 kişi hayatını kaybetti. Salgının ölümcüllük oranı %53'tü.
2002 yılında Çin'de ortaya çıktı. 8 bin 98 kişi enfekte oldu, 774 kişi hayatını kaybetti. Salgının ölümcüllük oranı %10'du.
2003 yılında Çin'de ortaya çıktı. 861 kişi enfekte oldu, 455 kişi hayatını kaybetti. Salgının ölümcüllük oranı
%53'tü.
2012 yılında Suudi Arabistan'da ortaya çıktı. 2 bin 494 kişi enfekte oldu, 868 kişi hayatını kaybetti. Salgının ölümcüllük oranı %35'ti.
2013 yılında Çin'de ortaya çıktı. Bin 568 kişi enfekte oldu, 616 kişi öldü. Salgının ölümcüllük oranı %39'du.
2009 yılında ABD ve Meksika'da ortaya çıktı. Kısa sürede 1 milyon klişi enfekte oldu. Hastal9ık nedeniyle 123 bin ila 203 bin kişi hayatını kaybetti. Salgının ölümcüllük oranı %0,01'in altında.
Her yıl meydana gelen salgında 1 milyar kişi enfekte oluyor. 290 bin ila 650 bin kişi hayatını kaybediyor. Salgının ölümcüllük oranı %0,01'in altında.
2009 yılında Çin'de başlayan salgın hala devam ediyor. 1 Mart 2020 itibariyle eldeki verilere göre 85 bin kişi enfekte olmuş durumda. 2 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Salgının ölümcüllük oranı %2.