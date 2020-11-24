Yeni Toyota Yaris Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Yeni Toyota Yaris fiyatları

Toyota Yaris, B segmentinde Polo ve Clio gibi rakiplerle kıyasıya bir rekabet içerisinde. Japon otomobil üreticisi Toyota, rekabette bir adım öne geçebilmek adına 2019 yılının ekim ayında Yaris'i yenileme operasyonundan geçirmiş ve böylelikle yeni Toyota Yaris'i görücüye çıkarmıştı. Aradan geçen zamanın ardından yenilenen Toyota Yaris'in Türkiye'deki satışlarına başlandı.

TOYOTA YARİS TASARIMI

Toyota Yaris'in en öne çıkan yanlarından biri boyutu. Zira Toyota'nın aktardıklarına göre TNGA platformunun temelleri üzerine kurulan yeni nesil otomobil, 5 mm kısaldı ancak aks mesafesini 51 mm uzattı. Genişlik ise 5 cm arttı. Daha sportif bir görünüme kavuşan ve çizgilerini açıkça belli eden yeni Yaris, yüksekliğini ise 4 cm azalttı fakat aktarılanlara göre buna rağmen baş mesafesinden feragat edilmedi.

Yeni Yaris'in iç mekanı da yenilendi. Otomobilin iç kısmında ilk olarak fiziksel butonlarla gelen dokunmatik ekranlı multimedya sistemi orta konsolun üst kısmında bizleri karşılıyor. Büyük kısmı dijital olan gösterge paneli standart hale getirilmiş durumda. Ayrıca kablosuz şarj standının da artık standart olarak sunulduğunu belirtelim. Güvenlik kısmında ise akıllı şerit takibi, adaptif hız sabitleme sistemi, çapraz kaza önleme sistemi, gece çalışabilen yaya uyarısı, 10 inç büyüklüğünde head-up display gibi donanımlar bulunuyor.