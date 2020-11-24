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Yeni Toyota Yaris Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Yeni Toyota Yaris fiyatları

24.11.2020 16:50 | Son Güncelleme:
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Yeni Toyota Yaris Türkiye'de satışa sunuldu! İşte Yeni Toyota Yaris fiyatları

Toyota, yeni Yaris'i Türkiye'de satışa sundu. Japon otomobil üreticisinin yenilediği B segmentindeki otomobil, dikkat çeken özelliklere sahip. Peki yeni Toyota Yaris fiyatı ne kadar? Toyota Yaris 2020 fiyatı için ne kadarlık bir etiket belirlendi? İşte cevabı.

Toyota Yaris, B segmentinde Polo ve Clio gibi rakiplerle kıyasıya bir rekabet içerisinde. Japon otomobil üreticisi Toyota, rekabette bir adım öne geçebilmek adına 2019 yılının ekim ayında Yaris'i yenileme operasyonundan geçirmiş ve böylelikle yeni Toyota Yaris'i görücüye çıkarmıştı. Aradan geçen zamanın ardından yenilenen Toyota Yaris'in Türkiye'deki satışlarına başlandı.

TOYOTA YARİS TASARIMI

Toyota Yaris'in en öne çıkan yanlarından biri boyutu. Zira Toyota'nın aktardıklarına göre TNGA platformunun temelleri üzerine kurulan yeni nesil otomobil, 5 mm kısaldı ancak aks mesafesini 51 mm uzattı. Genişlik ise 5 cm arttı. Daha sportif bir görünüme kavuşan ve çizgilerini açıkça belli eden yeni Yaris, yüksekliğini ise 4 cm azalttı fakat aktarılanlara göre buna rağmen baş mesafesinden feragat edilmedi.

Toyota yaris tasarımı

Yeni Yaris'in iç mekanı da yenilendi. Otomobilin iç kısmında ilk olarak fiziksel butonlarla gelen dokunmatik ekranlı multimedya sistemi orta konsolun üst kısmında bizleri karşılıyor. Büyük kısmı dijital olan gösterge paneli standart hale getirilmiş durumda. Ayrıca kablosuz şarj standının da artık standart olarak sunulduğunu belirtelim. Güvenlik kısmında ise akıllı şerit takibi, adaptif hız sabitleme sistemi, çapraz kaza önleme sistemi, gece çalışabilen yaya uyarısı, 10 inç büyüklüğünde head-up display gibi donanımlar bulunuyor.

Toyota Yaris iç tasarımı

Toyota Türkiye'ye benzinli ve hibrit iki farklı motor seçeneği ile geliyor. Benzinli seçenek, dört farklı donanım paketine, hibrit seçenek ise üç farklı donanım paketine sahip. Benzinli motor 1.5 litrelik bir motor ve 125 beygir güç üretebiliyor. Hibrit motor ise karma kullanımda 116 beygir güç üretebiliyor. Yaris Hybrid, sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabiliyor. Her iki motor seçeneği, değişken oranlı otomatik şanzıman (CVT) ile satın alınabiliyor.

YENİ TOYOTA YARİS FİYATLARI 2020

Yeni Toyota Yaris fiyatı benzinli seçenekler için 209.100 TL'den, hibrit seçenekler için ise 299.200 TL'den başlıyor.

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