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"Yeni trend: Aronia ekstresi"

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 03:47 | Son Güncelleme

Rus yaban mersini olarak da adlandırılan aronianın ekstresi ile ilgili Doç.

Rus yaban mersini olarak da adlandırılan aronianın ekstresi ile ilgili Doç. Dr. Ayhan Altıntaş, kalp damar rahatsızlıkları, sindirim sistemi problemleri, eklem ve kas problemlerine olan faydaları bilinen meyvenin zayıflama ve kilo kontrolü konusunda yardımcı olduğunu açıkladı.

Rus yaban mersini olarak da adlandırılan aronia; kalp damar rahatsızlıkları, sindirim sistemi problemleri, eklem ve kas problemlerine olan faydaları biliniyor. Süper meyvenin, antioksidan bakımından zengin olduğu bilinen yaklaşık 100 meyve ile karşılaştırıldığında antioksidan bakımından en güçlü meyve olduğu uzmanlar tarafından belirtiliyor. Aronianın etkileri hakkında araştırma yapan Anadolu Üniversitesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Altıntaş, kalp damar rahatsızlıkları, sindirim sistemi problemleri, eklem ve kas problemlerine olan faydaları bilinen meyvenin zayıflama ve kilo kontrolü konusunda da yardımcı olduğunu açıkladı.

Aronia ile diyabete bağlı sorunlara son
Doç. Dr. Altıntaş açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Aronianın şeker seviyesine etkisinin analizi üzerine pek çok çalışma bulunuyor. Bunlardan bir tanesi bu süper meyveyi tüketmenin kandaki şeker seviyesini düşürdüğünü göstermiştir. Aronia vücudumuzdaki şekere bağlı komplikasyonların kontrol edilmesinde yardımcıdır. Aronianın en önemli faydalarından bir tanesi de kan basıncının normal seviyelerde tutulmasına oldukça yardımcı olmasıdır. Koyu pigmentli meyvelerin kan basıncını tehlikeli bölgeden uzak tuttuğu, kan damar yolları kasılmalarından koruduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmaların bazıları da antosiyaninin kan şekerinin düşürülmesi ve karaciğerde daha az yağ birikimi konusunda etkin bir rol oynadığını göstermektedir. Aronia bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden iyi bir besin olurken aynı zamanda sporcular, çocuklar ve hastalar için de iyi bir gıda desteği olarak kabul ediliyor".

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