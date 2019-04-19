Yeni turist hedefine iki ayda 3 milyon ziyaretçi katkısı

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Turizmde geçen yılı cumhuriyet tarihinin rekorlarıyla kapatan Türkiye, gelecek aylarda detayları açıklanacak Turizm Master Planı ışığında 70 milyon turist hedefine emin adımlarla ilerliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) Yapısal Dönüşüm Adımları-2019" kapsamında, gelecek aylarda Turizm Master Planı hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Türkiye'yi turizmde öncü haline getirmek için hedeflenen yeni turizm planında, nitelikli turistin ülkeye gelmesi ve turist başına düşen gelirin artırılması planlanıyor.

Bu yıl turist sayısının 50 milyon ve gelirinin de 35 milyar dolara çıkması beklenirken, gelecek yıllar içinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor.

Yeni hedefler, gastronomi, inanç, kültür, golf, kış ve kongre turizmleri başta olmak üzere kıyı turizmine çeşitlilik ve turizm gelirlerine katkı sağlayacak.

Ayrıca kurulacak Turizm Geliştirme Fonu ile turizmin tanıtımının daha etkin yapılması ve turizmde bölgesel çeşitliliğin artırılması için girişimciler teşvik edilerek yatırımlara destek olunacak.