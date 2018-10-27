"Yeni Türkiye ve İnsani Yardım" konferansı

İSTANBUL (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye için kentsel dönüşümün, "afet yönetimi"nin en önemli halkası olduğunu belirterek, "İstanbul, Bursa ya da İzmir'de, o eski binaları yıkıp yerine sağlam binalar yapamazsak, arama kurtarma ya da diğer konularda yapacağımız hizmetlerin getireceği sonuçlar çok iç açıcı olmayacak." dedi. Birlik Vakfı İstanbul Şubesi'nce düzenlenen "Yeni Türkiye ve İnsani Yardım" konulu konferansta konuşan Güllüoğlu, insani yardım konusunda sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü söyledi. AFAD'ın kurulduğu günden bugüne 50'den fazla ülkeye yardımda bulunduğunu anlatan Güllüoğlu, olay olmadan önce tedbir almanın önemine işaret ederek, bu anlamda vatandaşların eğitiminin de önemli olduğunu kaydetti. Güllüoğlu, "Türkiye için kentsel dönüşüm, afet yönetimi dediğimiz o halkaların toplandığı yönetimde en önemli halka. İstanbul, Bursa ya da İzmir'de, o eski binaları yıkıp yerine sağlam binalar yapamazsak, arama kurtarma ya da diğer konularda yapacağımız hizmetlerin getireceği sonuçlar çok iç açıcı olmayacak." diye konuştu.

İstanbul'da vatandaşların oturdukları evin güvenli olup olmadığına bakmaları ve belediyeyle bu konuda temasa geçmeleri gerektiğini dile getiren Güllüoğlu, bu konuda öncelikle bireylere, daha sonra ilçe ve büyükşehir belediyeleri ile diğer kuruluşlarına işler düştüğünü aktardı. Mehmet Güllüoğlu, "Afet konusunda herkese düşen görevler var, sadece AFAD'ın tek başına altından kalkabileceği bir konu değil. Biz gerek toplumda risk konusunun anlaşılabilmesi, hatırlatılması gerekse afetler olduktan sonra müdahale kapasitesinin artırılması, sonrasında yapılacak hizmetler için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim tek başına başarılı olmamız yetmez, her bir kurumun ve bireyin üstüne düşeni yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı. - "Deprem gerçeği İstanbul için önemli" İnsani yardım konusunda Türkiye'nin dünyada ön sıralarda yer aldığını hatırlatan Güllüoğlu, dünyadaki ihtiyaçlara bakıldığında bu yardımların daha da artırılması gerektiğini kaydetti. Güllüoğlu, "Türkiye üzerine düşen insani vazifesini yerine getiriyor ama bu yine tek başına Türkiye'nin altından kalkabileceği bir şey değil. Türkiye, dünyanın en zengin ülkesi değil belki ama niyetiyle gösteriyor. Bir yerde yangın olduğunda, Türkiye burada yangın olduğuna işaret eden önemli bir rol üstleniyor diye düşünüyorum. Türkiye, TİKA, Sağlık Bakanlığı, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bunu yapmaya devam edecek çünkü dünyadaki krizler de git gide artıyor." dedi.