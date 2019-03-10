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"Yeni Türkiye'de Siyaset ve Gençlik" söyleşisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 18:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç: - "Yaşlanan bir Avrupa var. Ülkemizin potansiyeli, küresel sistemdeki yeri ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başka bir yerde olan ülkeyiz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, "Yaşlanan bir Avrupa var. Ülkemizin potansiyeli, küresel sistemdeki yeri ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başka bir yerde olan ülkeyiz." dedi.

Oruç, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yeni Türkiye'de Siyaset ve Gençlik" konulu söyleşiye katıldı.

Avrupa'nın 30 yıl sonra yaşlanan bir nüfusla karşı karşıya kalacağını anlatan Oruç, "Yaşlanan bir Avrupa var. Avrupa, gelecekte dinamizmini yaşlı görüyor. Ülkemizin potansiyeli, küresel sistemdeki yeri ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başka bir yerde olan ülkeyiz. Bir tarafta yaşlanan bir dünya diğer tarafta genç nesillerin daha farklı bir yere geleceği dünya söz konusu. Cumhurbaşkanımız da her zaman '3 çocuk' derken aslında bunu kastediyordu." diye konuştu.

Oruç, Avrupa'da ve küresel sistemde rol almak isteyen ülkelerin "demografi krizi" yaşadığına işaret ederek, Türkiye'nin dinamizmiyle krizleri aştığını, aşmaya da devam edeceğini vurguladı.

Gençlerin ideallerinden vazgeçmemesini isteyen Oruç, şunları kaydetti:

"Çaba ve emekle doğru bulduğunuz hayallerinizi gerçekleştirmekten vazgeçmeyin. Bazen karşınıza iftiralarla, farklı yöntemlerle enerjinizi düşürmek isteyenler çıkabilir. Bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsanız, güveniyorsanız vazgeçmeyin. Cumhurbaşkanımızın bugün 3 programı var, Adana, Mersin, İskenderun. Yorulmadan çalışan bir liderin ekibinde olmaktan mutluyuz."

- "Cumhurbaşkanımız gençlere ve kadınlara büyük önem veriyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere ve kadınlara büyük önem verdiğini söyledi.

Meclisin en genç üyesi olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kadak, Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke konumunda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin gelecekte Avrupa'nın en çok üreten ülkesi olacağını dile getiren Kadak, gençlerden ellerine geçen fırsatları iyi değerlendirmesini istedi.

Kadak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önem verdiği genç neslin, kendisine sınır çizmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Kendimiz için bazen sınırlar çiziyoruz. Bence bu sınırlar çok tehlikeli noktalar. Önce bu sınırları kaldırmak gerekir. Örneğin, yazılım ile ilgili 'Zaten Japonlar yapıyor.' ya da 'Alman, Amerikalı çok güzel yapıyor.' devrinde değiliz artık, Türkiye daha güçlü." diye konuştu.

AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin de seçilmesi durumunda gençlere ve kadınlara yönelik pek çok projeyi hayata geçirmek istediklerini anlattı.

Söyleşiye AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, İlçe Başkanı Fatih Çakır ile çok sayıda genç katıldı.

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