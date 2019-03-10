"Yeni Türkiye'de Siyaset ve Gençlik" söyleşisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, "Yaşlanan bir Avrupa var. Ülkemizin potansiyeli, küresel sistemdeki yeri ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başka bir yerde olan ülkeyiz." dedi.

Oruç, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde AK Parti Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yeni Türkiye'de Siyaset ve Gençlik" konulu söyleşiye katıldı.

Avrupa'nın 30 yıl sonra yaşlanan bir nüfusla karşı karşıya kalacağını anlatan Oruç, "Yaşlanan bir Avrupa var. Avrupa, gelecekte dinamizmini yaşlı görüyor. Ülkemizin potansiyeli, küresel sistemdeki yeri ile Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başka bir yerde olan ülkeyiz. Bir tarafta yaşlanan bir dünya diğer tarafta genç nesillerin daha farklı bir yere geleceği dünya söz konusu. Cumhurbaşkanımız da her zaman '3 çocuk' derken aslında bunu kastediyordu." diye konuştu.

Oruç, Avrupa'da ve küresel sistemde rol almak isteyen ülkelerin "demografi krizi" yaşadığına işaret ederek, Türkiye'nin dinamizmiyle krizleri aştığını, aşmaya da devam edeceğini vurguladı.