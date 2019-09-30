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Yeni Türkü'den 40. yıl özel konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 00:21 | Son Güncelleme

Yeni Türkü grubunun 40. yıl özel konserinde Cahit Berkay, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Can Gox, Manuş Baba, Eda Baba, Kalben, Sena Şener ve Şevval Sam gibi birçok sanatçı sahneye çıktı

Yeni Türkü'den 40. yıl özel konseri

İSTANBUL (AA) - Derya Köroğlu, Zerrin Yaşar ve Selim Atakan tarafından kurulan Yeni Türkü grubu, 40. yıl özel konserinde sevenleriyle buluştu.

Grubun, ilk albümlerinden bu yana geçen 40 yıllık müzik serüvenindeki unutulmaz şarkılarını seslendirdiği konser, Vadi Açıkhava'da gerçekleştirildi.

Atlantis Yapım organizasyonuyla düzenlenen konserde Cahit Berkay, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Hayko Cepkin, Kenan Doğulu, Can Gox, Manuş Baba, Eda Baba, Kalben, Sena Şener ve Şevval Sam gibi birçok sanatçı Yeni Türkü'ye eşlik etti.

Konserde "Maskeli Balo", "Eyvallah", "Açelya", "Yağmurun Elleri", "Fırtına", "Vira Vira", "Telli Telli" ve "Başka Türlü Birşey" şarkılarının da arasında bulunduğu 30'dan fazla eser seslendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
YENİ TÜRKÜ

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