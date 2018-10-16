Yeni Ülker Piko 5 lezzet ve az kalorisiyle raflarda

İSTANBUL (AA) - Ülker, hem lezzetli hem de düşük kalorili atıştırmalık arayan tüketiciler için Ülker Piko 5'i üretti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker, hem lezzetli hem de düşük kalorili atıştırmalık arayan tüketiciler için yeni bir atıştırmalık sundu. Yeni Ülker Piko 5, tahıl, kuru meyve, kuru yemiş, bitter çikolata ve sütten oluşan 5 farklı tadı tek bir pakette buluşturuyor.
Ülker Piko 5, 96 kalorili "Hindistan cevizli-chia-badem", 94 kalorili "kırmızı meyve-badem" ve 89 kalorili "kayısı-fındık" olmak üzere üç çeşidiyle tüketicilere farklı alternatifler sunacak.
Yeni Ülker Piko 5, lezzetli çeşitleriyle çikolataseverlerin ve dengeli beslenenlerin gözdesi olmaya aday.
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