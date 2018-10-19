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Yeni Ulus Meydanı için ilk sondaj vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 10:32 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilecek "Ulus Meydanı Projesi"nde sondaj çalışmalarına başlandı - Çalışmalar kapsamında ilk etapta 10 noktada sondaj çalışması tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülecek "Ulus Meydanı Projesi"nde sondaj çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Söz verdiğimiz gibi…" sloganıyla, vatandaşlar ve sivil toplum örgütleriyle yapılan görüşmelerin ardından ortak akılla, imkanlar ölçüsünde hayata geçirilen ve en büyük yayalaştırma projelerinden biri olarak gösterilen Ulus Meydan Projesi ile Ankara, yeni bir meydana kavuşacak.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın, Ankara'ya yakışır bir meydan yapılacağı yönündeki açıklamasının hemen ardından sondaj çalışmalarına başlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında başlatılan çalışmalarda, ilk etapta 10 noktada sondaj çalışması tamamlandı.

Ulus ve çevresindeki bölgenin altyapısını gün yüzüne çıkaracak sondaj çalışmalarının ilki, Melike Hatun Camisi önü ve Adnan Saygun Caddesi'nden başladı.

- 80 noktada sondaj yapılacak

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, iki ay sürmesi planlanan çalışmaların, yolları araç trafiğine kapatmadan, sadece şerit kapatma yöntemiyle yapılacağını belirterek bölgenin su, atık su ve yağmur suyu gibi tüm altyapısının incelenip uygulama projelerinin belirleneceği bilgisini verdi.

Sondaj çalışmalarının ikinci etabının da Çankırı Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda yapılacağına dikkat çeken yetkililer, böylece etap etap 80 noktada çalışılacağını bildirdi.

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sondaj Yeni Ulus Meydanı

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