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Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Olacak?

12.09.2019 08:39 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın John Bolton’ı görevden almasının ardından Beyaz Saray Ulusal güvenlik danışmanlığı için İran ve Kuzey Kore özel temsilcilerinin adı geçiyor. ABD basını Trump’ın Bolton’ı göreve getirdikten sonra eski güvenlik danışmanı H.R. McMaster’ı aramaya başladığını iddia etti

Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı Kim Olacak?

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığı koltuğunun sürpriz bir şekilde boşalmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, yeni ismin kim olacağı kararını gelecek hafta vereceğini söyledi. Bu göreve vekaleten, Bolton’ın yardımcısı Charles Kupperman atandı ancak öne çıkan isimler koltuğun uzun süre boş kalmayacağının işareti olarak görülüyor.

Brian Hook, ABD’nin İran Özel Temsilcisi

Haber kanalı CNN’in üç kaynağa dayandırdığı haberine göre Dışişleri Mike Pompeo’nun kıdemli danışmanı da olan Brian Hook en çok konuşulan isimlerden biri. Trump yönetiminden yetkililere göre Hook, yakından ilgilendiği bu göreve getirilmek için uğraş veriyor.

Hook Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya eski bakan Rex Tillerson döneminde başlamış, yerine Pompeo geçtiğinde de ekibin önemli bir ismi olarak sivrilmişti. Pompeo’nun İran özel temsilcisi olarak atadığı Hook, yakın zamanda Ortadoğu ziyareti kapsamında Trump’ın danışmanı ve damadı olan Jared Kushner’a eşlik etti.

Steve Biegun, ABD’nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ford otomobil şirketinin başkan yardımcısı Stephen Biegun’u 2018’in Ağustos ayında ABD’nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi olarak atamıştı. Pompeo ile arası iyi olan Biegun’ın dışişleri bakan yardımcılığı için de ismi geçiyor. Özel temsilcinin Kuzey Kore görüşmelerindeki tavrı ve Ford’daki geçmişinin Trump’ı etkilediği belirtiliyor.

Ricky Waddell, ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı
CNN’in kaynaklarına göre Beyaz Saray yetkililerinin düşündüğü isimlerden biri de Ricky Waddell. 2017-2018 yıllarında Trump yönetiminde Ulusal Güvenlik Danışman yardımcısı olarak görev yapan Waddell, geçen yıl görevinden ayrılmıştı. Waddell, Trump’ın eski genel sekreteri John Kelly’ye yakınlığıyla biliniyordu.

Diğer isimler
Konuşulan diğer isimler Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney’in ulusal güvenlik danışmanı Rob Blair, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ulusal güvenlik danışmanı Keith Kellogg, ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Hollanda Büyükelçisi Pete Hoekstra, Fox News yorumcularından emekli albay Douglas Macgregor, Trump’ın gayriresmi danıştığı emekli general Jack Keane ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Bolton’ın eski genel sekreteri olan Fred Fleitz.

Trump "eski ulusal güvenlik danışmanı McMaster'ı aradı" iddiası
Ancak tüm bu isimler konuşulurken Amerikan basınında çıkan bir iddia kafaları karıştırdı. NBC kanalının haberine göre Trump, Bolton’ı göreve getirmek için kovduğu eski ulusal güvenlik danışmanı H.R. McMaster’ı aramaya başladı.

Habere göre Trump, McMaster’ı aramaya 2018 sonbaharında, Bolton’ı göreve getirdikten 6 ay sonra başladı. NBC’ye bilgi veren kaynaklar, ilk telefon görüşmesinde Trump’ın eski danışmanına “onu özlediğini” söylediğini, son telefon görüşmesininse birkaç ay önce olduğunu kaydetti.

Trump’ın geçen bahar ayındaki bir telefon konuşmasındaysa, Savunma Bakanlığı’na kimi ataması gerektiği konusunda McMaster’a danıştığı belirtiliyor. O dönemde bakanlığı vekaleten yürüten Patrick Shanahan’dan emin olmayan Trump, nihayetinde Mark Esper’ı aday göstermişti.

"Bolton'la görüş ayrılığı yaşarken de McMaster'ı aradı"

Trump’ın, John Bolton’la İran konusunda görüş ayrılığı yaşarken de McMaster’ı aradığı öne sürülüyor. Şahin görüşleriyle bilinen Bolton’ın İran’a askeri müdahale için baskı yapması Trump’la ters düşmesine neden olmuştu. Trump’ın McMaster’la bu görüşmelerinde Bolton’ın görevden alınmasının habercisi olabileceği yorumları yapılıyor.

H.R. McMaster’sa bu telefon görüşmeleriyle ya da yeniden ulusal güvenlik danışmanlığına getirilmesi olasılığı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

ABD Başkanı, Moskova’nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahalesinin “inkar edilemez” olduğu şeklindeki sözlerinden rahatsız olduğu McMaster’ı 2018’in Mart ayında görev almıştı.

İlk olarak Vietnam Savaşı sırasında Amerikalı genelkurmay başkanlarının performansına sert eleştirileriyle adını duyuran McMaster, daha sonra eski başkan George W.Bush yönetiminin Irak’ta savaşı başlatma biçimini de eleştirmişti.

Geçmişte Irak ve Afganistan’da görev yapan McMaster, ABD’nin Irak’ta ağır kayıplar yaşadığı bir dönemde, bu ülkede komutanken, kendi sorumluluk bölgesinde izlediği terörle mücadele stratejisiyle övgü almış, bu strateji ülkedeki diğer operasyonlarda da model teşkil etmişti. McMaster’ın stratejisi, ABD’nin aleyhine ilerleyen savaşın ivmesini değiştirmede, o dönemde Irak’taki çok uluslu güçlerin komutanı David Petraeus’un yaklaşım değişikliğinin temelini oluşturmuştu.

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