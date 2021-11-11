Yeni üye Türkiye'de: Suzuki GSX-S1000GT ülkemize geldi! İşte fiyatı

Suzuki motosiklet ürün yelpazesinin en performanslı serisi olan GSX ailesine bir yenisini daha ekledi. Ailenin yenilenerek Türkiye pazarına giren üyesi GSX-S1000’in ardından yeni bir yapıya sahip olan sport-touring versiyonu Türkiye pazarına sunuldu.

SUZUKI GSX-S1000GT'NİN TASARIMI NASIL?

GSX-S1000GT, çıkıntılı gaga, yatay olarak yerleştirilmiş çift LED far, yeni ayna tasarımı ve yana monte edilmiş sinyaller ile geliyor. Seri, mevcut Metalik Triton Mavi, Metalik Reflektif Mavi ve Cam Işıltısı Siyah olmak üzere üç gövde renginden oluşuyor. Altın harflerle GT logosunu taşıyan özel tasarımlı kontak anahtarı da bu noktada öne çıkıyor.

SUZUKI GSX-S1000GT'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GSX ailesinin en yeni üyesi GSX-S1000GT’nin kalbinde, tıpkı ailenin naked üyesi GSX-S1000’de olduğu gibi 999 cc hacimli, dört zamanlı DOHC, sıvı soğutmalı sıralı dört silindirli motor bloğu yer alıyor.

Model, Euro 5 emisyon standartlarını yerine getiriyor. Tamamen yeniden tasarlanmış kompakt 4-2-1 egzoz sistemi, toplayıcının arkasında Suzuki Egzoz Ayarlama (SET) sistemine ve susturucuya, katalitik konvertörlere sahip.

Yeni elektronik gaz kelebeği gövdeleri, Suzuki Debriyaj Destek Sistemi (SCAS) ve Çift Yönlü Hızlı Vites Değiştirme (Quick Shift) Sistemi (ON/OFF ayarlarıyla) GSX-S1000GT'nin diğer özellikleri arasında.

GSX-S1000GT'de yer alan Suzuki Akıllı Sürüş Sistemi'ndeki (S.I.R.S.) teknolojiler arasında ise Suzuki Güç Modu Seçici (SDMS), Suzuki Çekiş Kontrol Sistemi (STCS), Yeni ride-by-wire elektronik gaz kontrol sistemi, Hız sabitleyici (Cruise control), Suzuki Kolay Marş Sistemi ve Düşük Devir Yardımı işlevi gibi özellikler bulunuyor.

Suzuki GSX-S1000GT, elektronik donanımlara da sahip. Sürüş için gerekli olan tüm bilgileri veren parlaklığı ayarlanabilir TFT LCD gösterge paneli, özel grafikler ve mavi arka aydınlatmalı bir tasarım ile sürücünün görüşüne sunuluyor. 6,5 inç TFT LCD çoklu bilgi ekranı, SUZUKI mySPIN uygulamasının akıllı telefon bağlantı özelliklerini desteklemek üzere tasarlandığından sürücü, kablosuz LAN ve Bluetooth kullanan iOS veya Android işletim sistemli bir akıllı telefon bağlayabiliyor ve LCD ekranın sol tarafındaki özel USB çıkışını kullanarak akıllı telefonunu şarj edebiliyor.

LCD ekran; hız, devir, tur süresi modu, saat, ortalama ve anlık yakıt tüketimi, akü voltajı, kilometre sayacı, çift günlük kilometre sayacı (A-B), çekiş kontrol modu, bakım hatırlatıcısı, vites konumu, SDMS modu, su sıcaklığı, Quick Shift (AÇIK/KAPALI), akıllı telefon bağlantı durumu ve şarj seviyesi, menzil ve yakıt göstergesi bilgilerini gösteriyor. Ekranı çevreleyen LED uyarı ışıklar ise sinyaller, uzun far, boş vites, arıza, ana uyarı, ABS, çekiş kontrol sistemi, düşük voltaj uyarısı, soğutma suyu sıcaklığı ve yağ basıncı bilgilerini sürücüye iletiyor.

Motosikletin en önemli güncellemelerinden biri olarak da amortisörlerde yapılan çalışmalar dikkat çekiyor. 43 mm çapındaki KYB ters konumlandırılmış ön çatallar, hem sportif hem de konforlu bir sürüş sunmak için güncellenmiş.

SUZUKI GSX-S1000GT'NİN FİYATI

Suzuki GSX-S1000GT’nin fiyatı da belli oldu. Buna göre GSX-S1000GT, 229.000 TL’lik fiyat etiketi ile Türkiye pazarına sunuldu.

