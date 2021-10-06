Yeni Vaka Sayısı 6 Aydır İlk Kez 30 Binin Üzerinde

Türkiye’de yeni Corona virüsü vaka sayısı altı ay aranın ardından ilk kez 30 binin üzerine çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Ekim için yeni vaka sayısını 30 bin 438 olarak açıklarken, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 236 olduğu bilgisini paylaştı.

Pandeminin başından beri Türkiye’deki kayıplar ise resmi verilere göre 64 bin 99’a ulaştı.

Koca: ‘‘İki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın üçüncü doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur’’

Bilim Kurulu’nun bugünkü ana gündemini iki doz Biontech aşısı olanlara üçüncü doz mRNA aşısı uygulanması konusu oluşturuyordu.

Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘‘Daha önce açıkladığımız üzere iki doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama dört ay süre önce aşı oldukları dikkate alındığında halen koruyuculuğun devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu konuda aşı olduğu halde virüse yakalananlar üzerinden yapılan incelemelerimiz sürmektedir. Şu an için iki doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın üçüncü doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden üçüncü doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetle öneriyorum’’ dedi.

Mevcut aktif vakalarda gençler ağırlıkta

Pandemiden korunma için maske, mesafe ve temizlik kurallarını yeniden hatırlatan Sağlık Bakanı, aşı olmayan gençlerin hastalığa yakalandıklarına işaret ederek herkese aşı olma çağrısında bulundu.

Koca, ‘‘Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız. Mevcut aktif vakaların genç olması sağlık sistemini zorlamıyor olsa da halen yüksek sayıda enfekte olmuş kişinin bulunması kabul edilebilir değildir. Gençlerimiz hastalığa daha çok yakalansa da daha az hastaneye yatışa ihtiyaç duymaktadır. Ancak gençlerimiz hastalığın ailelere ve büyüklere taşınmasında rol oynamaktadır. Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır. Aşı ile toplum bağışıklığı sağlanmadan tedbirlerin gevşetilmesi mümkün değildir. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın’’ dedi.

TTB: ‘‘Siyasi irade eksikliği ile pandemi sürecini yaşam hakkı ihlali ortamında sürdürüyoruz’’

Pandeminin en başından beri Sağlık Bakanlığı'nı şeffaf bir şekilde verileri paylaşmaya çağıran Türk Tabipleri Birliği (TBB), bakanlığın "saydamlıktan uzak" salgınla mücadele biçiminin süreci olumsuz etkilediği savunuyor.

TBB’den açıklamada ‘‘Dünyada yeni olgu sayısında üçüncü, ölüm sayısında altıncı olduğu belirtilen bir ülkede süreci yönetmek salgın verilerini bilimsel çevreler ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmakla başlar. Sağlık bakanlığı eliyle sosyal medyadan paylaşılan kısıtlı sayılar sürecin nasıl yönetildiği konusunda başarı hikayesi yazmaya odaklı bir anlayışın eksikliğini taşımaktadır. Siyasi irade eksikliği ile pandemi sürecini yaşam hakkı ihlali ortamında sürdürüyoruz’’ denildi.

Dünyadaki ilk ulusal aşı sempozyumunun dokuzuncusu yarın başlıyor

Bu arada Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin dokuzuncusunu düzenlediği Ulusal Aşı Sempozyumu'nun bu yıl online olarak yapılacak.

Sempozyumda aşı kararsızlığından, aşı karşıtlığının iddialarına ve gerçekler; pandemi döneminde kitlesel aşılamadan, aşı teknolojisinde yeniliklere kadar birçok başlık altında konuşmalar ve tartışmalar olacak.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Mehmet Ceyhan, ‘‘Dünyada ilk ulusal aşı sempozyumu olan toplantımız giderek artan ilgiyle büyümeye devam etmektedir. Çünkü aşılama ile ülkemizde her yıl binlerce insanımızı ölümden kurtarıyoruz ve kurtaracak yeni yaşamların da olduğunun farkındayız. Bu konuda artan çalışmalar ve yeni bilgiler nedeniyle ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda aşı dostunun katılacağı sempozyumda aşı uygulamaları, uygulama değişiklikleri, yeni aşılar ve yetişkin aşılaması detaylı olarak tartışılacaktır’’ dedi.

Sempozyum 10 Ekim Pazar günü sona erecek.

