"Yeni Vakalar Tsunami Gibi Geliyor"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya genelinde Corona virüsü enfeksiyonlarındaki yeni vaka sayılarında, bir önceki haftaya göre yüzde 11 artış görüldü. WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Delta ve Omicron varyantlarıyla gelen yeni dalgayı bir “vaka tsunamisi” olarak nitelendirdi.

Virüsün yeni varyantı Omicron ile birlikte daha da büyüyen yeni dalganın en hızlı Amerika kıtasında yayıldığı belirtilirken, 20-26 Aralık tarihlerinde kaydedilen toplam vakaların yarısından fazlası Avrupa’da.

WHO Başkanı Ghebreyesus da bugün yaptığı açıklamada, “Delta ve Omicron artık ikiz tehdit gibiler. Vakaları rekor düzeyde arttırıyorlar” ifadelerini kullandı. Ghebreyesus, “Çok yüksek düzeyde bulaşıcı olan Omicron ile aynı anda yayılan Delta’nın birlikte bir vaka tsunamisi yaratmasından endişe duyuyorum” dedi.

WHO Başkanı ayrıca 2022 yılı ortası itibariyle tüm ülkelerde en az yüzde 70 aşılama oranına ulaşılmasını hedeflediklerini belirtti.

Uzmanlar, Omicron varyantının daha önceki varyantlara kıyasla ‘daha az ölümcül’ olduğuna ancak bu varyantın çok daha hızlı yayıldığına vurgu yapıyor.

Avrupa’da, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Malta’da 28 Aralık, Salı günü rekor düzeyde yeni vaka tespit edildi. Dün ABD’de de günlük ortalama yeni vaka sayısı son bir haftada 258 bin 312’ye çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

WHO’dan yapılan açıklamda, her ne kadar yeni vakaların büyük bir bölümü Avrupa’da olsa da, kıta genelinde bir haftada yaşanan yeni vaka artış oranının yüzde 3 olduğu belirtildi. Bu oran, Amerika kıtasında yüzde 39, Afrika’da ise yüzde 7 olarak belirlendi. Bir hafta içinde Amerika kıtasında yaklaşık 1,5 milyon yeni vaka tespit edildi. Afrika’da bu rakam 275 bin olarak ölçüldü.

Bir önceki haftaya göre vaka sayılarında yüzde 34 artış görülen ABD’de Noel Bayramı dönemine denk gelen 20-26 Aralık tarihlerinde 1 milyondan fazla yeni vaka ortaya çıktı.

Bugün yaklaşık 18 bin 300 yeni vakanın tespit edildiği Avustralya da bir önceki haftaya göre rekor düzeyde vaka artışı yaşanan ülkeler arasında.

Test kitlerinde kıtlık riski

COVID-19 kaynaklı ölümler ise dünya genelinde son bir haftada yüzde 4 oranında düştü.

Diğer taraftan, Reuters haber ajansına göre, 22-28 Aralık tarihleri arasında dünya genelinde ortalama olarak günlük toplam 900 bin yeni vaka tespit edildi.

Milyonlarca kişinin kış tatili nedeniyle seyahat ettiği ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok yerde Corona virüsü testlerine erişimde sıkıntı yaşanıyor.

Yeni yıl kutlamaları hazırlıkları da bir yandan devam ederken, birçok Avrupa ülkesinin yanısıra Japonya da, yeni yıl etkinliklerine kısıtlamalar getiren ülkelerden oldu.

ABD’de karantina süresinin azaltılması önerisine tepki

Test merkezlerinde ve test kiti satan yerlerde uzun kuyruklar oluşan ABD’de Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yeni bir tavsiye açıklaması yayınlayarak, karantina süresini 10 günden 5 güne indirdi.

Bulaşıcılık oranı diğer varyantlara göre çok daha yüksek olduğu belirtilen Omicron’un da hızla yayıldığı ülkede CDC’nin yeni önerisi birçok sağlık uzmanı ve bazı yetkililerden tepki gördü.

CDC, Corona virüsüne yakalanan ancak belirtilerini göstermeyen kişilerin 5 günlük karantina sürecinin ardından yeniden test yaptırma zorunluğu olmadan karantinayı bitirebileceğini önerdi. CDC’nin Pazartesi günü yayınlanan açıklamasında, virüse yakalananlarla temasta olanların da karantina sürecinin kısaltılabileceği belirtildi.

Ülkede hem yurtdışı hem uluslararası uçuşlarda, özellikle birçok havayolu çalışanının virüse yakalanması nedeniyle yüzlerce iptalin yaşandığı bir dönemde CDC’den gelen bu açıklamaya, havayolları sektöründen de eleştiriler geliyor.

CDC yetkilileri karantina süresini kısaltma kararını, virüse yakalananların enfeksiyonu bulaştırma oranlarının sadece ilk birkaç günde çok yüksek olduğunu gösteren araştırma sonuçları doğrultusunda aldıklarını savunuyor.

Bazı uzmanlar da CDC yetkililerinin bu kararının ardındaki bilimsel dayanağı doğruluyor.

