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“Yeni Varyantla Aşıların Koruyuculuğu Düşecek”

03.12.2021 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Delta’dan daha bulaşıcı olduğu belirlenen Omicron hakkında bilinmeyenlerin sayısı bilinenlerin çok üzerinde. VOA Türkçe yayınına katılan bağışıklık uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz da yeni varyantın kaygılandırdığı bilim adamları arasında yer alıyor

Dünya, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen ve kısa sürede en az 24 ülkeye yayılan Omicron varyantını konuşuyor. Delta’dan daha bulaşıcı olduğu belirlenen Omicron hakkında bilinmeyenlerin sayısı bilinenlerin çok üzerinde. VOA Türkçe yayınına katılan bağışıklık uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz da yeni varyantın kaygılandırdığı bilim adamları arasında yer alıyor.

Omicron’un Delta’dan beri endişelendiren ilk varyant olduğunu belirten Unutmaz, bunda virüsün üzerinde yer alan ve başak proteini olarak bilinen çıkıntılarda 32 tane mutasyon olmasının etkili olduğunu ve varyantın aşı ya da hastalığı geçirerek oluşan antikorlardan kaçabileceğini ifade ediyor:

“Bu mutasyonların önemli bir kısmı oldukça endişe verici. Çünkü bunların bir kısmını daha önce gördüğümüz varyantlarda ve antikorlardan kaçabilecek mutasyonlar olduğunu biliyoruz. Bu mutasyonlarda Omicron’un Delta’dan bile daha fazla bulaşıcı olacağını ve diğer bazı varyantlarda oluşan antikorlardan kaçabilecek mutasyonları hep birlikte oluşturmasından da bir miktar bağışıklık sisteminden de kaçabileceğini düşündürdü.”

Yeni varyantın aşılardan bir miktar kaçabileceğini belirten Connecticut Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Unutmaz, ancak yine de aşıların Omicron’a karşı tamamen etkisiz olmasının söz konusu olmadığını vurguluyor: “Her halükarda çok daha fazla kişiye bulaşırsa orantısal olarak da ağır hastalık ve ölümlerde de artış olacaktır, özellikle aşısız gruplarda veya aşıların tam olmamış gruplarda. Tabii ki bu dünya için bir tehdit oluşturuyor. Ama önüne geçilmeyecek bir tehdit değil. Bir süre daha zorlu bir zaman olabilir. Fakat şu anda aşıların önemi çok da arttı.”

Mevcut aşıların antikorlarından kaçacak düzeyde mutasyona uğradığı tespit edildiği takdirde, Omicron’a özel bir aşı geliştirilmesinin de gerekebileceğini belirten Prof. Unutmaz, bunun için birkaç ay süre gerektiğini söylüyor.

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