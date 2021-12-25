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Son Dakika: Yeni varyantlar ortaya çıkar mı? Prof. Dr. Özlü'den tedirgin eden açıklama

25.12.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Koronavirüs salgınının tüm dünyaya yayılması ve milyonlarca insana bulaşması, yeni mutasyon ve varyantları türemesine neren oldu. Son olarak ortaya çıkan Omicron varyantı, "Yeni varyantlar gelir mi?" sorusunu da akıllara getirdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Dünyada bu kadar çok sayıda virüsü taşıyan insan varken, yeni yeni varyantların ortaya çıkması, beklenen bir durum. Bundan sonra da belki başka varyantlar görmeye devam edeceğiz." dedi.

Son Dakika: Yeni varyantlar ortaya çıkar mı? Prof. Dr. Özlü'den tedirgin eden açıklama

Koronavirüs salgının milyonlarca insana bulaşması, virüsün mutasyon geçirip yeni varyantları ortaya çıkarmasına neden oldu. Son olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron, "Başka varyantlar çıkar mı?" sorusunu akıllara getirdi. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, küresel aşılanma tamamen yapılmadan varyantların son bulmayacağını belirterek, 'Omicron' varyantının iyi ve kötü senaryolarına dikkat çekti. "Hangi senaryonun gerçekleşeceğini bilmiyoruz" diyen Prof. Dr. Özlü, şöyle devam etti:

"Önümüzü tam göremiyoruz. Yeni bir varyant henüz tam kesin bilgiler yok ama farklı senaryolar var. Hızlı bulaştığı için ve aşılardan kurtulduğu için hızlı bir yayılma ve çok sayıda vaka ortaya çıkması ve bununla beraber hastaneye yatması gereken, yoğun bakıma yatması gereken hasta sayılarında ani bir artış olabilir ve bu o geçen yıl yaşadığımız yatak dolulukları, yoğun bakım dolulukları gibi durumlarla karşılaşmamıza neden olabilir. Zaten ürküten senaryo kötü senaryo bu ama eğer hafif bir hastalık şeklinde yani öldürücü olmayan hafif bir hastalık şeklinde seyrediyorsa o zaman bu da hastalığın biraz daha böyle soğuk algınlığı gibi nezle gibi hafif bir şekle dönüşmesi şeklinde seyredebilir. Bu da iyi senaryo ama şunu unutmamak lazım. Diyelim ki bu 'Omicron' varyantı hastaların büyük bir çoğunluğunda hafif seyrediyor. Varsayım bu. Bu gelen haberleri doğru kabul edelim. Yani ‘Delta’ya göre çok daha az sayıda insan hastaneye yatıyor, çok daha az sayıda insan vefat ediyor. Bunu doğru saysak bile çok hızlı bulaştığı için bir anda çok sayıda hasta olacağı için oransal olarak düşük olsa bile sayı olarak çok sayıda hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatış ve ölüm ortaya çıkabilir. Onun için hangi senaryonun gerçekleşeceğini bilmiyoruz."

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"YENİ VARYANTLAR ORTAYA ÇIKABİLİR"

Aşılanmanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Özlü, "Tetikte olmak ve teyakkuz halinde olmak tedbirli olmak her zaman için iyisi. Dünyada bu kadar çok sayıda virüsü taşıyan insan varken yeni yeni varyantların ortaya çıkması, beklenen bir durum. Bundan sonra da belki başka varyantlar görmeye devam edeceğiz. Esas olan şey küresel olarak aşılamayı geniş tabanlı yapmak. Bunu başaramadık. Dünyada bugün 8 milyarı geçkin, aşı dozu yapıldı ama baktığınız zaman yoksul ülkelerde aşılanma oranları yüzde 8, yüzde 9 civarında kaldı. O bakımdan aşılamanın iyi olmadığı bölgelerde yeni varyantlar tabi ki oluşacaktır, diye düşünüyorum." dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Prof. Dr. Tevfik Özlü
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