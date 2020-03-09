Yeni ve elektrikli: Üçüncü nesil Fiat 500 resmen tanıtıldı

Fiat 500 Fiat'ın en ikonik modellerinden biri şüphesiz. Yıllardır üretilen ve küçük yapısı ama asi duruşu ile birçok tüketicinin tercihi olan otomobil, üçüncü nesline geçiş yaptı; Hem de bir ilke imza atarak.

FİAT 500 ELEKTRİKLENDİ

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) diğer birçok üretici gibi elektrikli otomobiller için planlar yapıyor şüphesiz. Bu planların ilk ürünü ise Fiat 500 oldu. Fiat, üçüncü nesil Fiat 500'e tamamen elektrikli motor seçeneği ekledi. Bu motor, 42 kWh lityum-iyon piller ile birlikte 116 beygir güç üretebiliyor. 320 km menzil vadeden Fiat 500, aktarılan bilgilere göre 85 kW'lık hızlı şarj desteği ile %0'dan %80'e bataryasını sadece 35 dakikada doldurabiliyor.Araç 0'dan 100'e hızlanmasını ise 9 saniyede tamamlıyor. Ancak aracın maksimum hızı 150 km/s ile sınırlandırılmış durumda.

ELEKTRİKLİ FİAT 500'ÜN ÖZELLİKLERİ

Elektrikli Fiat 500'ün üç farklı sürüş modu var. Bu modlar sırasıyla Normal, Range ve Sherpa olarak adlandırılıyor. Sherpa, bir nevi güç tasarruf modu desek yanılmış olmayız. Bu modda navigasyon gibi hayati birçok fonksiyon dışında enerji harcayan birçok şey kısıtlanıyor, tüketim mümkün olan en düşük seviyeye indiriliyor. Ulaşılabilecek maksimum hız da 150 km/s'den 80 km/s'ye düşürülüyor. Range modunda ise enerji tasarrufu frenler üzerinden yapılıyor. Bu modda ayak gaz pedalından çekildiğinde, manuel bir araçmış gibi araç motor freni yapmaya başlıyor. Normal modda ise tüm fonksiyonlar açık bir şekilde kullanılabiliyor ayrıca motor freni özelliği kapatılabiliyor.