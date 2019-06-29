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Yeni ve nakil eczanelerde levha ve termometre yükümlülüğü

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.06.2019 10:58 | Son Güncelleme

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, levha ve termometre yükümlülüğü süresi, yeni açılan ve nakil olan eczaneler için bugün itibarıyla başlarken, faaliyetteki diğer eczanelere ise 31 Aralık 2020'ye kadar süre verildi - Özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulması zorunluluğu, kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki yerlerde faaliyet gösteren eczaneler ile uluslararası havalimanlarında bulunan eczaneler de aranmayacak - Eczanelerde, Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği’ne uygun ürünlerin de satışı yapılabilecek

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, levha ve termometre yükümlülüğü süresi, yeni açılan ve nakil olan eczaneler için bugün itibarıyla başlayacak. Faaliyette bulunan diğer eczaneler için ise bu yükümlülük en geç 31 Aralık 2020'ye kadar yerine getirilebilecek.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hazırlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması" ile "özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur" yükümlülükleri yeni açılan ve nakil olan eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyette bulunan eczaneler tarafından da en geç 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak.

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulması zorunluluğu, kültür ve tabiat varlığı niteliğindeki yerlerde faaliyet gösteren eczaneler ile uluslararası havalimanlarında bulunan eczaneler de aranmayacak.

- Bebek ve çocuk ek gıdaları satılabilecek

Yönetmelikle "Eczaneden satışı yapılacak ürünler"e, anne sütü ve beslenme yetersizliğinde kullanılan çocuk mamaları ile erişkinlerin metabolizma bozukluklarında kullanılan tüm destekleyici ürünlerin yanında, "Türk Gıda Kodeksi Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği’ne uygun ürünler"in de satışı eklendi.

Öte yandan yapılan düzenlemeyle eczanesini kapalı tutan eczacılara kamuda veya özel sektörde eczacılık hizmeti yapabilme hakkı da getirildi.

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Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik

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