Yeni vergi artışları olacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaretleri değerlendiren Yılmaz, "Çok önemli bir süreç. Biz de bunun öncesinde hazırlık maiyetinde Sayın Mehmet Şimşek ile birlikte çok faydalı ziyaretler yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız somut bir takım sonuçlar ortaya koyacaktır diye inanıyorum. Yatırımlar konusunda önemli gelişmeler yaşanacaktır diye umut ediyorum. Bütün dünya uzun vadeli fonları yatırımları ülkesine çekmeye çalışıyor. Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacağını ifade edebilirim. Ciddi rakamlar olacaktır. Türkiye'nin kalkınmasına çok faydalı olacak yatırımların geleceğini söyleyebilirim" dedi.

"OVP'Yİ EYLÜL'DE AÇIKLAYACAĞIZ"

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"OVP'de yeni hedefler koyacağız. Orta vadeli programdan en büyük beklentimiz belirsizlikleri azaltması, yatırımcılar ve diğer aktörleri oyuna sokmasıdır. Yapısal reform yapmış bir ülke olarak güveni artırmış olacağız. Dolayısıyla bu beklenti kararıyla etki hemen gerçekleşmiş olacak. OVP ile makro ekonomik hedeflerimizi güncelleyeceğiz. OVP'den sonra 2024 yılı bütçesi Meclis'e gelecek."

"ENFLASYONLA İLGİLİ TEDBİR ALIYORUZ"

"Enflasyon için mücadele ederken, diğer taraftan resesyona düşmemek için mücadele içerisindeyiz. Sadece talep yönlü değil, arz yönlü de bakarak, enflasyonla mücadele ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile orta vadeli bütçemizi paylaşım olacağız. Maliye politikası, para politikası ve rekabeti artırıcı reformlarla mücadelemizi sürdürüyoruz."

GIDA-KİRA FIRSATÇILIĞINA YENİ ÖNLEM

"Bununla ilgili adımlar atılmaya başladı. Tabii ki biz serbest piyasa ekonomisiyiz, ancak böyle olduğu zamanda bu 'keyifçilik' anlamına gelmesin. Piyasa aksaklığına meşru müdahaleler yapacağız, fahiş fiyatlarla vatandaşımızın karşısına çıkanlara Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere çalışmalar yapılıyor. Çok boyutlu bir şekilde mücadelemiz sürmeye devam edecek."

YENİ VERGİ ARTIŞI OLACAK MI?

"Bundan sonra vergi konusunda yeni bir adım atılacağını beklemiyorum. Maktu rakam dediğimiz oransal olmayan mutlak değer olarak belirlenen ifadeler. Maktu vergiler ciddi anlamda erişmişti. Depremin yaralarını sarmak için yoksul haneleri sosyal olarak ihtiyaç sahiplerini desteklemek ve kritik yatırımların gerçekleşmesi, topluma yardım etmek için uğraşıyoruz. Ülkelerin ihtiyaç duyduğu harcamalar için bunlar değerlendirip kullanılacak.

Asrın felaketini yaşıyorsak, asrın dayanışmasını da hep birlikte sergilemek durumundayız. Daha çok kamunun kendi harcamaları kısmına bakacağız. Burada daha fazla nasıl tasarruf oluşturacağız. Kaynakları nasıl verimli kullanabiliriz, bu çevçevede özellikle depreme yönelik yeni programlar ortaya koyduk."

