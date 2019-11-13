Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda "temel kanun" olarak görüşülen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 1. bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, teklifin amacının, borçlanma limitinin artırılması olduğunu öne sürdü.

Makro dengelerin, mali disiplinin bozulduğunu, bozulan disiplini en azından bir süre daha sürdürebilmek için ek gelire ihtiyaç olduğunu savunan Yılmaz, "Yasa teklifinin asıl amacı, teması budur. Bu vergileri almak suretiyle bozulan mali disiplini bir miktar daha sürdürebilmek." dedi.

Birinci bölüm üzerinde CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, iktidarların görevinin, halkın mutluluğunu sağlamak olduğunu, bunun için ekonomik, sosyal ve vergi politikaları uygulandığını söyledi. Hamzaçebi, milli gelir artırılırken diğer yandan gelir dağılımındaki adaletin sağlanması, daha adil servet dağılımının gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti iktidarlarının, Türkiye'de geliri ve serveti yeniden dağılıma tabi tuttuğuna işaret eden Hamzaçebi, "Amaç gelir dağılımındaki, servet dağılımdaki eşitsizliği gidermekse son derece olumlu bir şey ama kullandığı araçlara baktığımızda daha adil gelir, servet dağılımına sahip olduğumuzu söylemek mümkün değil." dedi.