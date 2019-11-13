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Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 21:18 | Son Güncelleme

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 1. bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı

TBMM Genel Kurulunda "temel kanun" olarak görüşülen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 1. bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, teklifin amacının, borçlanma limitinin artırılması olduğunu öne sürdü.

Makro dengelerin, mali disiplinin bozulduğunu, bozulan disiplini en azından bir süre daha sürdürebilmek için ek gelire ihtiyaç olduğunu savunan Yılmaz, "Yasa teklifinin asıl amacı, teması budur. Bu vergileri almak suretiyle bozulan mali disiplini bir miktar daha sürdürebilmek." dedi.

Birinci bölüm üzerinde CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, iktidarların görevinin, halkın mutluluğunu sağlamak olduğunu, bunun için ekonomik, sosyal ve vergi politikaları uygulandığını söyledi. Hamzaçebi, milli gelir artırılırken diğer yandan gelir dağılımındaki adaletin sağlanması, daha adil servet dağılımının gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti iktidarlarının, Türkiye'de geliri ve serveti yeniden dağılıma tabi tuttuğuna işaret eden Hamzaçebi, "Amaç gelir dağılımındaki, servet dağılımdaki eşitsizliği gidermekse son derece olumlu bir şey ama kullandığı araçlara baktığımızda daha adil gelir, servet dağılımına sahip olduğumuzu söylemek mümkün değil." dedi.

Hamzaçebi, kullanılan araçların banka kredileri, kamu ihaleleri, teşvikler, özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde emsal, imar uygulamaları yoluyla birtakım kişilere kentin rantını aktarmak, TMSF ve vergi politikaları olduğunu belirtti.

Teklifin amacının, "17 yıllık iktidar döneminde, bu araçlar yoluyla gelir ve servet dağılımına yapılan müdahalelerin yarattığı sorunları bir parça toparlayabilir miyiz?" olduğunu savunan Hamzaçebi, teklifin üç yeni vergi getirmesinin başka nedeninin olmadığını öne sürdü.

Türkiye'de cari açık, bütçe açığı ve tasarruf açığı sorunu olduğunu ileri süren Hamzaçebi, teklifin bu üç sorunu aşmaya yetmeyeceğini söyledi.

MHP Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, dijital hizmet vergisinin, haklı bir düzenleme olduğunu ancak uygulanması ve sonuç alınmasının zor göründüğünü kaydetti.

Tüm ülkelerin, dijital hizmetlerin vergilendirilmesinin peşinde olduğunu dile getiren Karakaya, "Biz şimdi bir olta attık, bakalım bu oltaya kimler, nasıl takılacak, umduğumuzu bulacak mıyız göreceğiz. Hak ettiğimiz halde bize gelmeyen, ülkemizde dijital ekonomi havuzumuzdan haksız yere kazanılan kazançların bir kısmının da olsa vergilendirilmesi faydalı." diye konuştu.

Teklifin 1. bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Anahtar Kelimeler:
1. bölüm Dijital Hizmet Vergisi TBMM Genel Kurulu

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