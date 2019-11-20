Yeni vergi düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda "temel kanun" olarak görüşülen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 2'nci bölümündeki maddeler üzerinde görüşmeler devam ediyor. İYİ Parti Grubu adına teklifin 2'nci bölümü üzerinde söz alan Mersin Milletvekili Behiç Çelik, konaklama vergisinin bütünüyle bir belediye vergisi olduğunu savunarak, "Bu vergi türünün merkezi yönetim kapsamında mütalaa edilmesi hoş olmamıştır. Zaten artan maliyetler nedeniyle zor bir dönem geçiren turizm sektörüne merkezi nitelikli bir vergi daha getirilmesi yıkıcı olacaktır." ifadesini kullandı. İstanbul'da "Boğaziçi yönetimi" kurulmasının planlandığını öne süren Çelik, "31 Mart seçimleriyle başa geçen yeni başkanların yetkilerini tırpanlama yönünde de hazırlık yapıldığını işitiyoruz. Yakın geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ayrı olarak Boğaziçi İmar Müdürlüğü zaten vardı, çok da sıkı denetim yapıyorlardı ancak işlerine gelmediği için müdürlük ortadan kaldırıldı. Şimdi öğreniyoruz ki merkezi yönetime ve Şehircilik Bakanlığına bağlı bir Boğaziçi yönetimi kurulacakmış." şeklinde konuştu.

MHP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Esin Kara, teklifin değerli konut vergisine ilişkin maddesinin, servet üzerinden vergi uygulamasında adaletsizliğe ve eşitliğe aykırılık teşkil etmeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Kanun teklifinde, sıfır binek otomobil alımında gider olarak yazılabilen ÖTV ve KDV tutarının 135 bin, amortismana tabi taşıt bedelinin ise 250 bin lirayla sınırlandırıldığına işaret eden Kara, sıfır araç alımının ''vergiden kaçırma'' değil, ''vergiden kaçınma'' niyetinde olan mükelleflerin özellikle yılın son çeyreğinde sıfır araç alma yoluyla daha az vergi ödemek için başvurdukları yöntemlerden biri olduğunu anlattı. Esin Kara, bu düzenlemeyle mükellefler açısından sıfır araç alımının cazibesini yitireceğini, bunun da otomotiv sektörünün olumsuz etkilenmesine yol açabileceğini kaydetti. MHP Grubu olarak 19 Haziran'da siyanür ve insan sağlığına zararlı maddelerin satışının internet ve diğer ortamlardan kolay bir şekilde erişimini engelleyen bir yasa teklifi sunduklarını da dile getiren Kara, "Ülkemizde son dönemde yaşanan, ruh sağlığı yerinde olmayan aile fertlerinden birinin tüm aileyi cinayet işleyerek öldürmesi ve en sonunda intihar etmesiyle sonuçlanan bu cinayetlerin son bulması için desteğinizi bekliyorum." dedi.

- "Cambaza bak teklifidir" HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, parti grubu adına yaptığı konuşmada, teklifin, halkın vergi yükünü daha da artıracağını, Cumhurbaşkanı'na 70 milyar liralık ek borçlanma yetkisi verilecek olmasının ise bütçe hakkını ihlal ettiğini öne sürdü. CHP Grubu adına söz alan Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, iktidarın vergi paketi teklifi yerine açık bir borçlanma kanunu getirmesinin daha dürüst bir davranış olacağını, ancak mevcut durumda hem parlamentonun hem de vatandaşların yanıltıldığını iddia etti. "Bu teklif doğrudan doğruya cambaza bak teklifidir." diyen Şener, kanun teklifinin asıl amacının hükümete 70 milyar liralık ek borçlanma yetkisi verilmesi olduğunu söyledi. Abdüllatif Şener, "Bütün vergi maddelerinden toplam yıllık 6-7 milyar lira gelir elde edecekseniz, bir maddeyle de 70 milyar lira borçlanacaksınız. Çok net, bu bir vergi paketi değildir, bu doğrudan doğruya borçlanma paketidir." diye konuştu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsiz sayısına ulaşıldığını belirten Şener, iktidarın ekonomiye ağır bir tahribat verdiğini iddia etti.

Merkez Bankasının karı ve yedek akçesi alınmasına rağmen 2019 yılı bütçesinde yıl sonu itibarıyla 125 milyar liralık açık öngörüldüğünü söyleyen Abdüllatif Şener, "2020 bütçesinde 140 milyar borç, faiz ödemesi var. 220 milyar SSK'nin açığına bütçeden transfer var. Her taraf açık, delik deşik, dört duvar yok, sadece sütunlar var. Böyle bir konut, böyle bir ev olmaz." dedi. Şener, değerli konut vergisi ihdasını eleştirirken de "5 kişi 5 milyonluk bir konuta ortaksa, kişi başı 1 milyon düştüğü halde değerli konut vergisi var ama bir kişi 4 milyon 900 bin lira değerinde bir konuta sahipse vergiye tabi değil. Bunun neresinde adalet var Allah aşkına? İnsan oturur üzerinde çalışır, mesai yapar, emir eri gibi kendisine verilen paketleri buraya 'tekliftir' diye sunmaz." sözlerini sarf etti. TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, şahsı adına söz alarak, iktidarın her kanun teklifi ile "para kazanmaya çalıştığını" iddia ederek, "Sarayın Meclisi 'şalvar bank' zannettiğini ve bankamatiğe çevirdiğini" ileri sürdü.