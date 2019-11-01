Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Kamu İhale Kurumu (KİK) mevzuatının çok teferruatlı ve mükemmel olduğunu ancak bugün yaptıkları bir ihalenin ancak 27 günde sözleşme imzalama aşamasına geldiğini belirterek, "Yurt dışı ihalelerimizin KİK mevzuatından istisna tutulmasıyla hızlı ve efektif hareket edebileceğiz." dedi.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürüyor.

TMO Genel Müdürü Güldal, teklifin TMO'nun ithalat yoluyla yapılacak tarımsal ürün alımlarında KİK mevzuatından muaf olmasına imkan tanıyan 38. maddesinin görüşmeleri sırasında komisyona bilgi verdi.

TMO'nun piyasa regülasyonu görevi bulunduğunu anımsatan Güldal, Genel Müdürlüğün bu yıl yurt içi piyasalardan aldığı 2,5 milyon ton hububata 4,5 milyar lira ödediğini kaydetti.

Yurt dışından tarımsal ürün tedarik ettiklerini de anımsatan Güldal, bunu yaparken KİK mevzuatının gereken esneklik ve hızı sağlamadığını söyledi. Güldal, sözlerini şöyle sürdürdü: