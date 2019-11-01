Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Özdemir, "Akaryakıt, taşıt ve ilaç ihalelerinde KİK'ten istisna sayılma konusunda 13 milyon liralık baremin kaldırılarak Kurumun alım yapabilmesini istiyoruz. Kurumumuz büyük ölçüde açık ihale yapıyor. Kamunun 1,6 milyar liralık akaryakıt alımı var. Bu düzenleme yasalaşırsa tek bir ihale yapacağız, birçok katılımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Kurumun kamu alımları konusunda son trendleri takip ettiğini anlatan Özdemir, Yeni Ekonomi Programı'nda da DMO'nun yeniden yapılandırılmasına yönelik hedeflerin yer aldığını kaydetti.

DMO Genel Müdürü Mücahit Özdemir, kamu taşıt portföyünün yüzde 90'ının DMO üzerinden yapıldığını belirterek, "DMO, 3,5-4 milyar liralık alıma kamu adına aracılık ediyor." diye konuştu.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda sürüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden yeni vergi düzenlemesi teklifinin, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğünün bazı ihalelerinin Kamu İhale Kurumu (KİK) mevzuatından istisna tutulmasına yönelik 39. maddesi tartışmalara neden oldu.

İhalelerinin bir ayda sonuçlanabildiğini ancak sonucun mahkemeye taşınması halinde bu sürecin uzayabileceğini belirten Özdemir, teklifteki maddenin yasalaşmasıyla bu sorunların çözüme ulaşacağını ifade etti.

Komisyona bilgi veren KİK temsilcisi de hizmet alımları dahil olmak üzere bu yılın ilk yarısında kamu alım tutarının 56 milyar liraya ulaştığını, bunun yüzde 15'ine tekabül eden 10 milyar liralık kamu alımının istisna alımlardan oluştuğunu belirtti.

KİK temsilcisi, teklifteki düzenlemenin doğru olacağını savunarak, DMO'nun tek elden ortak alım yapmasının, maliyet avantajı sağlayacağını vurguladı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, DMO'nun yılda 2 binin üzerinde ihale yaptığını ve bunların birçoğunun aynı mahiyette olduğunu anlattı.

Elvan, "Elektronik ortamda açık eksiltme yapıyorlar. Şeffaf bir ortamda yapıyorlar. KİK'te sıkıntılar var. Bunların gözden geçirilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği müktesebatında sektörlere yönelik farklı düzenleme var. Bu kanun çıkarılırken görevde olan bürokratlardan birisiyim. İkinci bir kanunun çıkarılması gerekiyor. Normal alımlar dışında sektörlere yönelik bir mevzuat çıkarılması gerekiyordu." dedi.