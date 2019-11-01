Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, "2020 yılının ilk 4 ayında önemli miktarda ödemeler var, itfalar var. Bunlara hazırlıklı olmak için ilave borç kullanımı yetkisi istiyoruz." dedi.

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, teklifin, net borç kullanımı tutarına 2019 yılı için 70 milyar lira ilave edilmesine yönelik 40. maddesinin, 2019 bütçesinde değişiklik yaratacağını, bu nedenle ek bütçe ile yasalaştırılması gerektiğini savundu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, söz konusu maddenin, bütçe hakkını gasbettiğini iddia ederek, "Bu madde Meclisin bütçe hakkına halel getirmiyor mu?" diye sordu.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Sayıştayın Meclis adına denetim yaptığını anımsatarak, "Denetimi yapacağız ve bu soruları o zaman soracağız." dedi.