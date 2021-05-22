Yeni Videolar ABD’de Yeni Polis Şiddeti İddialarını Tartışmaya Açtı

ABD’de uzun bir süredir büyük tartışmalara yol açan, beyaz polislerin siyahlara yönelik zaman zaman ölümle sonuçlanan orantısız müdahalelerine bir yenisi daha eklendi. Associated Press tarafından ele geçirilen polis videosu görüntüleri, Louisiana eyaletine bağlı otoyol denetim polislerinin iki yıl önce durdurdukları siyah bir sürücünün nefessiz kalarak ölümüne yol açmış olabileceğini gösteriyor.

AP’nin yayınladığı polis videosunda 10 Mayıs 2019’da aracı bir ağaca çarpan siyah sürücü Ronald Green’in polis tarafından el ve ayaklarından kelepçeli halde zorla yüzüstü yatırıldığı, nefes alabilmek için dönmeye çabalayınca da polis tarafından engellendiği görülüyor.

49 yaşındaki Greene’in ölüm nedeni olarak trafik kazası gösterilse de ölümünde polis müdahalesinin etkisi olabileceğine işaret eden resmi otopsi raporu iki yıl boyunca gizlendi. AP ajansı, hem otopsi raporuna hem de olay günü çekilen polis videosuna ulaştı.

Louisiana Eyalet Polisi, Ronald Greene’in ölüm gerekçesini polisle yaşanan kovalamacanın ardından geçirdiği trafik kazasına bağlamış ancak polislerin kendisine şiddet uyguladığı yönünde hiçbir açıklama yapmamıştı. Ayrıca Greene’in iddia edildiği gibi kazadan sonra fiziksel travma geçirmiş olabileceğine ışık tutacak bilgiler de paylaşılmadı.