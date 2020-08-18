Yeni virüs saldırısına karşı uzmanlar uyardı! Bilgisayarınızı korumak için...

Mutlaka bir anti-virüs yazılımı kullanın. Piyasada birbirinden farklı avantajları ve fiyat paketleri ile virüs koruma programları mevcut. Bütçenize ve bilgisayarınıza uygun olan bir tanesine yatırım yapmak akıllıca olacaktır. Bu yazılımlar otomatik olarak bilgisayarınızı tarar ve zararlı yazılımları yok ederler.