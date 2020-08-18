Yeni virüs saldırısına karşı uzmanlar uyardı! Bilgisayarınızı korumak için...

Basitçe örnekleyecek olursak, bilgisayar virüsleri tıpkı grip virüsü gibidir. Bilgisayarınıza bulaşır, tespit etmek güçtür ve kaldırması zaman alır. Kişisel verinin yeni altın olarak nitelendirildiği günümüzde bilgisayarınızı kötü niyetli virüs saldırılarından korumak için çaresiz değilsiniz. Biraz dikkat ve özenle bilgisayarınızı ve bilgisayarınızda depolanan verilerinizi koruyabilirsiniz. Nasıl mı?
BİLGİSAYARINIZI VİRÜSLERE KARŞI NASIL KORUYABİLİRSİNİZ?
Mutlaka bir anti-virüs yazılımı kullanın. Piyasada birbirinden farklı avantajları ve fiyat paketleri ile virüs koruma programları mevcut. Bütçenize ve bilgisayarınıza uygun olan bir tanesine yatırım yapmak akıllıca olacaktır. Bu yazılımlar otomatik olarak bilgisayarınızı tarar ve zararlı yazılımları yok ederler.
Tanımadığınız kişilerden gelen ya da değişik uzantıları olan dosyaları açmayın, bağlantıları tıklamayın. Kimlik dolandırıcılarının birçoğu meşru bir şirket kisvesi altında bir e-posta ile kişisel bilgilerinize ulaşmayı başarabilir. Altın kural: Güvenmiyorsanız linke tıklamayın!
Verilerinizi korumak için pop-up engelleyici kullanın. Çünkü günlük çevrim içi faaliyetleriniz sırasında tarayıcılar aracılığıyla virüs saldırısına uğrayabilirsiniz. Masum gibi görünen bir bağlantı ya da reklama tıklayarak hackerların virüs yazılımlarına maruz kalabilirsiniz.
Kullandığınız tüm programları güncel tutmak da sizi virüs saldırılarından koruyacaktır. Yazılım güncellemeleri güvenlik tehditlerine yönelik en son ve en güncel geliştirmeleri içerdiği için savunmanızı arttırır.
Korsan yazılım ve uygulamalardan uzak durun! Sanal ortamda hiçbir şeyin "bedava" olmadığını unutmayın. Yazılım için ücret ödeyin ve yasal indirme sitelerini kullanın.
Önemli dosyalarınızı ve fotoğraflarınızı mutlaka yedekleyin. Bilgisayar dosyalarınızı silmeyi hedefleyen bir virüse maruz kalmanız halinde kaybınızı azaltmış olursunuz.
İllegal siteleri her ziyaretinizde bilgisayarınızı biraz daha savunmasız hale getirdiğinizi unutmayın. Bilgisayarınızı ortak kullanıyorsanız aile fertleriniz ile güvenli kullanım konusunda mutabık kalın.
Şifre ve parolalarınızı benzersiz ve karmaşık hale getirerek kendinizi koruyun. E-posta şifreniz ile mobil bankacılık şifreniz aynıysa e-postanızı kıran bir virüs ile finansal kapınızı hackerlara açmış olursunuz.
Virüsler siz fark etmeden bilgisayarınızın arka tarafında sessizce çalışır ve zarar vermeden fark etmeniz mümkün olmayabilir. Ancak bilgisayarınızda virüs varlığını işaret eden şu önemli işaretleri göz ardı etmeyin:
İzniniz olmadan gönderilen toplu e-postalar
Yavaş performans
Tekrar eden hata mesajları
Yüklenen yeni araç çubukları, bilgisayarı açıp kapadığınızda başlayan tanıdık olmayan programlar
Beklenmeyen ani kapanmalar
Program indirmeyi isteyen açılır pencereler, pop-up mesajlar
Gürültülü sabit sürücü
Hızla boşalan pil
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