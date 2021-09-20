Yeni Volkswagen Polo'nun Türkiye fiyatı ve satış tarihi açıklandı! Yeni Polo'nun fiyatı ne kadar?

Volkswagen Polo'nun Alman otomobil üreticisinin tarihinde önemli bir yeri var. Bunu modelin 1975 yılından bu yana pazara sunulmasından anlamak mümkün. Kimilerinin beğenip kimilerinin beğenmediği nice jenerasyonun geçtiği bunca yılın ardından, son olarak Volkswagen Polo'nun altıncı jenerasyonunun makyajlı versiyonu için Türkiye'de geri sayıma geçildi. Yapılan resmi duyuruyla ise yeni Polo'nun başlangıç fiyatı, satışa çıkacağı tarih ve daha fazlası netleşti.

İŞTE YENİ VOLKSWAGEN POLO İÇİN VERİLEN TARİH

Yeni Polo, 24 Eylül tarihinden itibaren Volkswagen showroom'larında yerini alıyor. 4,074 mm uzunluğa sahip otomobil Türkiye'ye Impression, Life ve Style adını taşıyan 3 farklı donanım seçeneğiyle geliyor.

YENİ POLO'NUN MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Polo'nun Türkiye’de 3 silindirli iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Bunlar; 1.0 MPI 80 PS ve 1.0 TSI 95 PS olarak karşımıza çıkıyor.

Sadece Impression donanım seviyesiyle satışa sunulan 1.0 MPI seçeneğinde motor, 80 PS güç ve 93 Nm maksimum tork sağlarken, 5 ileri manuel vitesli bir şanzıman ile eşleştirilmiş.

Polo'nun turboşarjlı direkt enjeksiyonlu 1.0 TSI seçeneğinde ise 95 PS güç çıkış ve 175 Nm tork sunuluyor. Bu motor Life donanım paketiyle 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, alternatif olarak 7 ileri DSG ile Life ve Style donanım paketleriyle kombine edilebiliyor.

YENİ POLO'NUN FİYATI NE KADAR?

Yeni Polo'nun fiyatına gelelim.

Yapılan resmi açıklamaya göre ilk kez yarı-otonom sürüş deneyimi sunan yeni Polo, 218 bin TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla satışa sunuluyor.

