HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yeni yapay nöron Alzheimer'la mücadelede kullanılabilir

Yeni yapay nöron Alzheimer'la mücadelede kullanılabilir

05.02.2020 13:52 | Son Güncelleme

Bilim insanları yapay nöronlar geliştirerek insan bedenini onarmanın yeni bir yolunu buldu. Gerçek nöronlar gibi davranan küçük "beyin çipleri" gelecekte Alzheimer ve kalp yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Yeni yapay nöron Alzheimer'la mücadelede kullanılabilir

Bilim insanları yapay nöronlar geliştirerek insan bedenini onarmanın yeni bir yolunu buldu.

Gerçek nöronlar gibi davranan küçük "beyin çipleri" gelecekte Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Bath Üniversitesi'nde bir ekibin geliştirdiği çip, insan beynindeki nöronların çalışma şeklini taklit edebiliyor.

Beyinden bedenin geri kalanına elektrik sinyalleri ileten hücreler olan nöronları taklit eden bilim insanları, bunun nöronların bozulması veya ölmesiyle oluşan hastalıkları tedavi edebileceğini belirtiyor.

Bath Üniversitesi Fizik Profesörü Alain Nogaret, "Bugüne kadar nöronlar kara kutular gibiydi ama kara kutuyu açıp içine bakmayı başardık" diyor ve ekliyor:

"Buluşumuz çığır açıcı çünkü gerçek nöronların elektriksel özelliklerini çok detaylı bir şekilde taklit edebiliyor."

Sinir sisteminin elektrik sinyallerine tepki verebilecek nöronlar geliştirmek uzun zamandır tıbbın hedefleri arasındaydı.

Bunun zorlukları arasında devreleri tasarlamak ve bu devrelerin gerçek nöronlar gibi tepki vermesini sağlayacak parametreleri tespit etmek vardı.

Prof. Nogaret "Bu parametreleri bulduk ve geliştirdiğimiz devrelere aktardık" diyor.

Buluşlarını Nature Communications dergisinde yayınlayan araştırmacılar beynin hafızada önemli rol oynayan kısmı olan hipokampus ve nefes almayı kontrol eden kısmındaki hücreleri taklit etmeyi başardı.

Bu da beyne yerleştirilecek çiplerle kalp yetmezliği ve Alzheimer hastalığı gibi sorunların giderilmesine kapı aralıyor.

Araştırmada yer alan profesörlerden Julian Paton ise "Solunum sistemini kontrol eden nöronları taklit edebilecek minyatür çiplerin geliştirilmesi ve insan beynine yerleştirilmesi biyoelektronik için son derece heyecan verici" diyor.

Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNERKöpeklerin terliklerle imtihanları!Köpeklerin terliklerle imtihanları!
Facianın eşiğinden dönüldüFacianın eşiğinden dönüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yataktan paylaştı olay oldu

Yataktan paylaştı olay oldu

Koronavirüs salgını yayılıyor: Evde ölmeyi tercih ederiz

Koronavirüs salgını yayılıyor: Evde ölmeyi tercih ederiz

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Ankara’da sokak ortasında fenalaşan adam hayatını kaybetti

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt geldi!

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

Türkiye'nin büyük bir bölümü için uyarı yapıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İlker Başbuğ'a tepki

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Yeni iPhone sızdı! İşte ilk görüntüler

Yeni iPhone sızdı! İşte ilk görüntüler

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

İşte Mercedes'in yeni otomobili Vision AVTR

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil, yamaçtan düşen kayalardan son anda kurtuldu

Facianın eşiğinden dönüldü

Deprem izolatörü nedir? Depremin şiddetini yüzde 80 azaltıyor!

Müthiş buluş! Depremin şiddetini yüzde 80 azaltıyor

Sebeluka Şelaleleri her mevsim turistlerin gözdesi

Burası Nil'in en dar noktası! Güzelliğine hayran kalacaksınız

Sakin kent Uzundere adrenalin tutkunlarının gözdesi oldu

Fethiye'ye rakip oldu! Duyan oraya gidiyor

Binlerce turist Kapadokya'ya akın ediyor

Sadece Ocak ayında bakın kaç kişi geldi!

Korkunç kaza! 'Soyunuyorum soyunuyorum bitmiyor'

'Soyunuyorum soyunuyorum bitmiyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.