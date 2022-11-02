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Yeni yaptırdığı binada karşılaştığı manzarayla şoke oldu! Pankart asıp çağrıda bulundu: Azıcık cesaretin varsa...

02.11.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da yeni yapılan bir binadaki elektrik kabloları hırsızlar tarafından çalındı. Duruma isyan eden Adem Kutlu, binaya bir pankart asarak hırsıza çağrıda bulundu. 'Cesaretin varsa ara' yazılı, telefon numarasının da olduğu pankartı binaya asan Kutlu, "Eğer çalan kişi ararsa buluşacağım. Çağrımı tekrar yeniliyorum beni arasın. Bu binada 5-6 kez hırsızlık olayı oldu ve hiçbirinden sonuç alamadık" dedi.

Yeni yaptırdığı binada karşılaştığı manzarayla şoke oldu! Pankart asıp çağrıda bulundu: Azıcık cesaretin varsa...

Aksaray'da yeni yapılan bir binadan hırsızlar elektrik kablosu çaldı. Binayı yaptıran Adem Kutlu, "Binanın ana elektrik direğine giden kablo çalındı. Biz de bu süreçte oturum alacaktık. Tekrar yeniden kablo alarak çektirdik ve 5 bin lira masrafımız oldu" derken binaya astığı bir pankartla hırsıza çağrıda bulundu.

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"AZICIK CESARETİN VARSA ARA"

Olay, 15 Ekim'de Paşacık Mahallesi 1644 Sokak'ta meydana geldi. Adem Kutlu'nun yeni yaptırdığı 4 katlı binaya çekilen elektrik kablosu çalındı. Bunun üzerine Kutlu, 'Direkteki elektrik kablosunu çalan ş..., a..., azıcık cesaretin varsa ara' yazdırdığı, cep telefonu numarasının da bulunduğu pankartı balkonuna astı.

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"HİÇBİRİNDEN SONUÇ ALAMADIK"

Binada daha önce de hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten Kutlu, "Burada müstakil evimiz vardı ve müteahhide verdik. Müteahhitle sıkıntı yaşayınca inşaatı kendimiz bitirdik. Şu anda içinde oturanlar veya kiraya verenler oldu. Binanın ana elektrik direğine giden kablo çalındı. Biz de bu süreçte oturum alacaktık. Tekrar yeniden kablo alarak çektirdik ve 5 bin lira masrafımız oldu. Eğer çalan kişi ararsa buluşacağım. Çağrımı tekrar yeniliyorum beni arasın. Bu binada 5-6 kez hırsızlık olayı oldu ve hiçbirinden sonuç alamadık” dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray hırsızlık

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