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'Yeni Yaptırımlar Görüşme İsteğinin Sahte Olduğunu Gösteriyor'

08.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, ABD’nin İran’a uyguladığı ek yaptırımların, Washington’un görüşme isteğini içtenlikle yapmadığının bir göstergesi olduğunu ifade etti

'Yeni Yaptırımlar Görüşme İsteğinin Sahte Olduğunu Gösteriyor'

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, ABD’nin İran’a uyguladığı ek yaptırımların, Washington’un görüşme isteğini içtenlikle yapmadığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı, Cuma günü İran’ın petrokimya endüstrisine yeni yaptırımlar uygulamaya başladıklarını açıkladı. Yaptırım listesinde İran Devrim Muhafızları’na verdiği mali destekten dolayı ülkenin en büyük petrokimya grubu da var.

Başkan Donald Trump, Haziran ay başında, İran’la görüşme olasılığının olabileceğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, ‘Amerika başkanının İran’la görüşme olasılığı açıklamalarının boş olduğunu kanıtlamak için sadece bir hafta yetti. Amerika’nın ‘azami baskı’ stratejisi, hezimete uğramış bir politikadır’ dedi.

İki ülke arasında gerilim ABD’nin Ortadoğu’ya savaş gemisi ve hava savunma sistemi Patriot’ları göndermesiyle iyice arttı. Amerika’nın bölgeye 1500 asker gönderme kararıysa, bölgede çatışma kaygısını arttırıyor.

ISNA haber ajansına göre, İran Savunma Bakanı Amir Hatemi, Cumartesi günü, ABD savaş gemilerinin bölgedeki varlığına dikkat çekti ve İran’ın düşmanlarının ülkenin ileri teknoloji savunma ve hücum kapasitesi nedeniyle çatışmadan korktuğunu söyledi.

ABD, İran’a yönelik ekonomik ve askeri baskılarını arttırmaya devam etmeyi hedefliyor.

Washington geçen yıl 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekilmiş ve yeni yaptırımlarla Tahran’ın uluslararası ham petrol ihracatını engelleyerek ekonomik baskılarını arttırmıştı.

Başkan Donald Trump Perşembe günü İran için ‘Beyaz Saray’a geldiğimde terörist bir devletti. Halen de öyle olmaya devam ediyor. Başarısız oluyorlar’ demişti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mousavi de Cuma günü, Trump’ın bu yorumlarını ‘Yinelediği söylemler, hepsi asılsız ve çelişkili’ diyerek yanıt verdi.

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