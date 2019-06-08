'Yeni Yaptırımlar Görüşme İsteğinin Sahte Olduğunu Gösteriyor'

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, ABD’nin İran’a uyguladığı ek yaptırımların, Washington’un görüşme isteğini içtenlikle yapmadığının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı, Cuma günü İran’ın petrokimya endüstrisine yeni yaptırımlar uygulamaya başladıklarını açıkladı. Yaptırım listesinde İran Devrim Muhafızları’na verdiği mali destekten dolayı ülkenin en büyük petrokimya grubu da var.

Başkan Donald Trump, Haziran ay başında, İran’la görüşme olasılığının olabileceğini söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, ‘Amerika başkanının İran’la görüşme olasılığı açıklamalarının boş olduğunu kanıtlamak için sadece bir hafta yetti. Amerika’nın ‘azami baskı’ stratejisi, hezimete uğramış bir politikadır’ dedi.

İki ülke arasında gerilim ABD’nin Ortadoğu’ya savaş gemisi ve hava savunma sistemi Patriot’ları göndermesiyle iyice arttı. Amerika’nın bölgeye 1500 asker gönderme kararıysa, bölgede çatışma kaygısını arttırıyor.

ISNA haber ajansına göre, İran Savunma Bakanı Amir Hatemi, Cumartesi günü, ABD savaş gemilerinin bölgedeki varlığına dikkat çekti ve İran’ın düşmanlarının ülkenin ileri teknoloji savunma ve hücum kapasitesi nedeniyle çatışmadan korktuğunu söyledi.