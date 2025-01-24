Yeni yargı paketinde neler var? Köklü değişiklikler geliyor: Trafik cezaları, nafaka, duruşma ertelemeleri, mahkeme sayıları, yardımcı noterlik...

Yargıda yeni düzenlemelere gidiliyor. Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yargıyla birlikte bazı cezaların artırılacağını duyurdu. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile köklü değişikliklere gidildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni strateji belgesi, yargılama usullerinin sadeleştirilmesi, yargıya güven ve memnuniyetin artırılması, ceza adaleti sisteminin etkinliği ve caydırıcılığının güçlendirilmesi gibi birçok faaliyet ve hedef içeriyor" dedi. Peki yeni yargı paketinde neler var? İşte madde madde yeni düzenlemeler...

YENİ YARGI PAKETİNİ ERDOĞAN DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de yeni yargı reformu strateji belgesini tanıttı. Yargıda köklü değişiklikler getirecek olan paketle birlikte; trafikte işlenen suçlara ilişkin cezalar artırılacak. Duruşmalar, iki aydan fazla ertelenmeyecek. Aile mahkemeleri kurulacak. Boşanma ve nafakada değişiklikler yapılacak.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında adalet sistemine dair birçok reform adımı açıklarken; yeni anayasa çalışmalarına hız verileceğini ve insan hakları alanında kurumsal kapasitenin güçlendirileceğini de duyurdu.

4. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

5 amaç, 4 hedef ve 264 faaliyetten oluşan yeni yargı paketinin detaylarını açıklayan Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki değişiklikleri maddeler halinde tek tek sıraladı.

Söz konusu pakette şunlar yer aldı;