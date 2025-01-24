Yeni yargı paketinde neler var? Köklü değişiklikler geliyor: Trafik cezaları, nafaka, duruşma ertelemeleri, mahkeme sayıları, yardımcı noterlik...

Yargıda yeni düzenlemelere gidiliyor. Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yargıyla birlikte bazı cezaların artırılacağını duyurdu. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile köklü değişikliklere gidildiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni strateji belgesi, yargılama usullerinin sadeleştirilmesi, yargıya güven ve memnuniyetin artırılması, ceza adaleti sisteminin etkinliği ve caydırıcılığının güçlendirilmesi gibi birçok faaliyet ve hedef içeriyor" dedi. Peki yeni yargı paketinde neler var? İşte madde madde yeni düzenlemeler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de yeni yargı reformu strateji belgesini tanıttı. Yargıda köklü değişiklikler getirecek olan paketle birlikte; trafikte işlenen suçlara ilişkin cezalar artırılacak. Duruşmalar, iki aydan fazla ertelenmeyecek. Aile mahkemeleri kurulacak. Boşanma ve nafakada değişiklikler yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında adalet sistemine dair birçok reform adımı açıklarken; yeni anayasa çalışmalarına hız verileceğini ve insan hakları alanında kurumsal kapasitenin güçlendirileceğini de duyurdu.
5 amaç, 4 hedef ve 264 faaliyetten oluşan yeni yargı paketinin detaylarını açıklayan Erdoğan, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki değişiklikleri maddeler halinde tek tek sıraladı.
Söz konusu pakette şunlar yer aldı;
İhtiyaç duyulan yerlere yeni adliye binaları yapılacak.
Mahkeme sayıları artırılacak.
Hakimler hukuk ve ceza hakimi olarak sınıflandırılacak.
Çevre, sağlık, sigorta, trafik ve iş kazaları mahkemeleri kurulacak.
Duruşmalar iki aydan fazla ertelenemeyecek.
Bazı uyuşmazlıklar duruşmalar yapılmadan çözülecek.
Temyiz ve istinaf incelemelerinde hedef süre 6 ay olacak.
Aile arabuluculuğu devreye alınacak.
Boşanma davalarında nafakada çocuk faktörü ön plana alınacak.
Şiddet mağduru kadınlar korunacak.
Adli süreçlere erişim hızlandırılacak.
Adli para cezaları artacak.
Psikolojik rahatsızlığı olanlar, madde bağımlıları rehabilite edilecek.
Trafik güvenliğini tehlikeye atana ceza verilecek.
Saldırı amacıyla aracından inen sürücünün ehliyetine el konulacak.
Trafik kazasında olay yerinden kaçmak ayrı bir suç olacak.
Nişan, düğün, asker uğurlamasında silahla ateş etmek suç sayılacak.
Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması yükseltilecek.
Başarılı öğrenciler bursla desteklenecek.
Noterlik kanunu değişecek.
Hukuk Fakültesi mezunlarına noter yardımcılığı yolu açılacak.
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