Yeni Yargı Reformu Sorunları Çözecek mi?

Davaların bir an önce açılabilmesi için soruşturma aşamasındaki tutukluluklara üst sınır getiriliyor. Bu süre terör ve toplu suçlarda iki yıl, ağır cezalık suçlarda bir yıl, asliye cezalık suçlarda altı ay olarak öngörülüyor.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ise “Yargı reformu yapıyoruz dediğinizde gerçekten bir reform yapıyorsanız, yenisine aynı biçimiyle ihtiyaç duymazsınız. Ama Türkiye’de sürekli olarak yargıda reform ihtiyacı dile getiriliyor. Bu bir yandan ülkenin kendi pratiği gereğince ortaya çıkıyor, öbür yandan AB’nin sürekli olarak yargının düzeltilmesine yönelik tavsiyeleri var. Bu nedenle sürekli programlar hazırlanıyor. Ama hiçbiri tam anlamıyla uygulanmadığı için her seferinde yeniden bir yargı reformuna ihtiyaç duyuluyor. 2015’teki yargı reformunda da daha öncekilerde de ifade özgürlüğüne, uzun tutukluk sürelerine ilişkin göndermeler vardı. 2019’a geldik aynı şeyleri konuşuyoruz. Çünkü ortada bir türlü giderilemeyen kronikleşmiş bir sorun var” ifadesini kullandı.

Milliyetçi görüşlere yakınlığıyla bilinen Türk Hukuk Enstitüsü’nün İzmir Şube Başkanı Fatih Şimdi ise yargıya güvenin azalmasına dikkat çekti. Şimdi, “Eskiden vatandaşın en güvendiği kurumlar arasında yer alan yargı, artık bu sıralamada gerilere düştü. Güven son derece sarsıldı. En başta karşı çıktığımız konu, hukukun siyasallaşması. Maalesef liyakatin geri plana atılması hukuka olan güveni sarstı. Ayrıca hakim, savcı sayımız, adliye sayımız ihtiyaç kadar artmadı, artamadı. Bizim yaptığımız araştırmalara göre şu anda Türkiye mevcut hakim savcı sayısının dört katı kadar hakim, savcıyla kendini idame ettirebilecek bir duruma gelebilir. Önünüze gelen her dosya aslında bir insan öyküsü. Hepsi ameliyat yapan bir doktorun gösterdiği özeni hak ediyor. Fakat öyle bir hale geliyorsunuz ki bir mahkemenin 3 bin 200 esası var. Bu da her gün on dosyanın okunması, incelenmesi, tüm delillerin toplanması ve ondan sonra da gerekçeli kararın yazılması demek. Bu, bir insanın kaldırabileceği bir yük değil” diye konuştu.