HABER

Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlık çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 20:25 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı heyeti, Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi çalışmaları kapsamında Avrupa Konseyi ve AİHM temsilcileri ile görüştü

PARİS (AA) - Adalet Bakanlığı heyeti, Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlık çalışmaları kapsamında Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) temsilcileri ile Strazburg'da bir araya geldi.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin ve İnsan Hakları Daire Başkanı Hacı Ali Açıkgül'ün de aralarında bulunduğu heyet, Strazburg'da bulunan Avrupa Konseyinde muhataplarıyla görüştü.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede Adalet Bakanlığı yetkilileri, Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarının katılımcı bir yaklaşımla sürdürüldüğünü ve ulusal düzeyde çok geniş kesimden paydaşların görüşlerinin alındığını belirtti.

Heyet ayrıca AİHM kararları ve Avrupa Konseyi belgeleri başta olmak üzere uluslararası örgütlerin görüş ve yorumlarının hazırlık çalışmaları kapsamında incelendiğini belirtti. Görüşmede Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hedef ve ana başlıkları hakkında Avrupa Konseyi ve AİHM temsilcilerine bilgi verildi.

Bu konulara ilişkin soru ve görüşleri de alınan ilgili kurumların temsilcileri, Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlanmasını olumlu karşıladıklarını vurgulayarak, birikim ve deneyimlerini aktarmaya hazır olduklarının altını çizdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda gerçekleştirilecek yeni uygulamaların, düzenlemelerin yol haritasını oluşturacak olan Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin bu ay içinde açıklanacağını belirtmişti.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Firari fok vatandaşlar tarafından görüntülendiFirari fok vatandaşlar tarafından görüntülendi
Dev dalgalara tehlikeli meydan okumaDev dalgalara tehlikeli meydan okuma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı AİHM Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi

En Çok Okunan Haberler

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

Erdoğan: Yasin senin niye bıyık yok? Yanıtı bakın ne oldu...

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

'Survivor'da yemek veriliyor' demişti! Yeni gelişme

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

81 ilde uygulanacak! Ücretsiz olacak

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

Süper Kanlı Ay Tutulması için 'kıyamet kopacak' iddiası

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

İstanbul'da bir kadın öldürüldü, evi ateşe verildi

Şeker Piliç'in sahibi ve oğlu FETÖ'den tutuklandı

Ünlü iş adamı ve oğlu tutuklandı!

Dere sularına kapılan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı

Dere sularına kapılmıştı, acı haber geldi

Birçok ilde eğitime ara verildi

Tatil haberleri gelmeye başladı! İşte o iller...

İşte güvenli bölgenin detayları

Dünyanın gözü burada! İşte detaylar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.