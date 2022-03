Yeni yasa onaylandı mı? Şaşırtan iddia!

Ukrayna'da sivillerin Rus askerlerini cezalandırmadan öldürmesine izin veren yeni bir yasanın çıkarıldığı bildiriliyor.

Kararname, sivillerin işgalci askerlerle çatışmaya girmeleri durumunda Ukrayna yasalarına göre cezai sorumluluğu olmadığını belirtiyor.

Kiev Independent haber sitesinin Savunma ve Güvenlik muhabiri olan Ukraynalı gazeteci Illia Ponomarenko, kararnameye ilişkin bir görüntüyü Twitter'dan paylaştı.

