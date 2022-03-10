Yeni yasa onaylandı mı? Şaşırtan iddia!

Ukrayna'da sivillerin Rus askerlerini cezalandırmadan öldürmesine izin veren yeni bir yasanın çıkarıldığı bildiriliyor.

Kararname, sivillerin işgalci askerlerle çatışmaya girmeleri durumunda Ukrayna yasalarına göre cezai sorumluluğu olmadığını belirtiyor.

Kiev Independent haber sitesinin Savunma ve Güvenlik muhabiri olan Ukraynalı gazeteci Illia Ponomarenko, kararnameye ilişkin bir görüntüyü Twitter'dan paylaştı.

A new bill officially makes it totally legal for civilians to kill Russian military personnel deployed to Ukraine pic.twitter.com/6EQ2H92qEY — Illia Ponomarenko ???????? (@IAPonomarenko) March 9, 2022

Belgede yeni yasanın Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy tarafından imzalandığını görülüyor.

Maddeler "Ukrayna'ya karşı silahlı saldırı gerçekleştiren kişilere karşı ateşli silahların kullanılması durumunda, bu tür silahların Ukrayna Kanununun gereklerine uygun olarak kullanılması halinde, siviller cezai olarak sorumlu tutulamazlar ." diyor.

İNSANLAR ENDİŞELİ

İnsanlar, silahlı çatışma bölgelerinde veya işgal altındaki bölgelerde sivilleri koruyan Cenevre Sözleşmesi kapsamında Ukraynalıların statüsüne ilişkin tasarının daha geniş etkileri hakkında endişelerini dile getirdiler.

Bir Twitter kullanıcısı, "Bu yeni yasa tasarısı, Ukrayna'daki tüm sivilleri, Cenevre Sözleşmesi kapsamında korunan kişiler statülerini ortadan kaldırarak savaşçılara dönüştürüyor - bir şeyi mi kaçırıyorum?" diye yorumda bulundu.

Ancak, Ukraynalı sivil kayıpların korkunç miktarı göz önüne alındığında, başka bir Twitter kullanıcısı, "Bize Rus işgalciler tarafından öldürülen tüm bu sivillerin Cenevre Sözleşmesi tarafından nasıl korunduğunu daha fazla anlatın" dedi.

Yeni yasa ayrıca Ukraynalı sivillere ateşli silahlara açık erişim sağlıyor, ancak çatışmalar sona erdiğinde bunların doğrudan yetkililere teslim edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bu karar, Vladimir Putin'in güçlerinin sivil hedeflere saldırmaya devam etmesiyle ortaya çıktı.

Çarşamba günü öğleden sonra, güney liman kenti Mariupol'daki bir çocuk hastanesi ve doğumevi, bir Rus hava saldırısı ile tahrip edildi.

Zelenskyy yanıt olarak şunları söyledi: "Hastaneler ve okullar yıkılıyor. Kiliseler ve sıradan binalar yıkılıyor. İnsanlar öldürülüyor. Çocuklar öldürülüyor. "



