Yeni yasaklar: Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ikinci hafta sonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Kasım'da kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni koronavirüs önlemleri bu hafta sonu ikinci defa uygulanıyor. Covid-19 hastalarının ve ölüm sayısının artması üzerine alındığı açıklanan önlemler şöyle sıralanmıştı: Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 - 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Halen 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, çalışmakta olmayan 20 yaş altı gençler için de uygulanacak.

AVM, berber ve kuaförler 10.00 - 20.00 arasında açık olacak.

Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı olacak.

Restoranlar ve kafelerde sadece paket servisine müsaade edilecek, saat 10.00 - 20.00 aralarında çalışmalarına izin verilecek.

Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek, spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Sigara içme yasağı sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir" ifadelerini kullandı. DHA'nın aktardığına göre hafta sonu sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde İstiklal Caddesi ve sahiller gibi popüler noktalardaki yoğunluk arttı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, vatandaşlara sokağa çıkma yasağı olmayan saatlerde de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısında bulundu. Konya'da sokağa çıkma yasağı saatlerinde boşalan yollarda yarış yapmak için buluşan 63 kişi yakalandı. DHA'ya göre 18 aracın yarışacağı etkinlikte toplanan giriş parası birinciye verilecekti. Yasağı ihlal eden bu kişilere 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Gümüşhane'de ise yol ortasında arabalarını durdurup horon tepen kişiler kameralara yansıdı. 29 Kasım'da bir açıklama yapan Ankara Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı uyarınca anaokullarının 4 Ocak'a kadar uzaktan eğitime geçeceğini duyurdu. Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne, Zonguldak ve Tokat da çeşitli tarihlerde aynı kararı almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugüne kadar yaptıkları açıklamalarda koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni yasakların gelebileceğini belirtmişlerdi. Türkiye'de koronavirüsün ilk dalgasında da sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştı. Bahar aylarında büyükşehirlerin yanı sıra Zonguldak'ta da hafta sonları sokağa çıkmak belli kurallara bağlanmıştı. İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni önlemlerin detayları, bir süre sonra İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle "20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak" denilerek yayımlandı: 1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel­al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir. (Yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alanlar kısıtlamalardan istisna tutulacak.) 3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır. 4. Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.