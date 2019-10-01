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Yeni yasama yılı açılış resepsiyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2019 21:28 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "(Kabine revizyonu) Şu anda böyle bir şey yok"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine revizyonuyla ilgili, "Şu anda böyle bir şey yok." dedi.

Erdoğan, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen yasama yılı açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Kabine revizyonu olacak mı?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda böyle bir şey yok." karşılığını verdi.

Bir gazetecinin "Ucu açık kalıyor." ifadesi üzerine Erdoğan, "Siyasetçi ucu açık konuşur. Ucu kapalı olduğu zaman netice alamazsın." değerlendirmesinde bulundu.

Resepsiyonun ardından Mermerli Salona geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Erdoğan, daha sonra Meclis çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

TBMM Başkanı Şentop'un makam aracına kadar uğurladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM'den ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine revizyonu

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