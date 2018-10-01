Yeni yasama yılı başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Erdoğan, Genel Kurulda, 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptıktan sonra, Genel Kurul Başkanlık Divanı odasına geçti.
Başkan Erdoğan, burada TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
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