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Yeni yasama yılı başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 15:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Erdoğan, Genel Kurulda, 27. Dönem 2. Yasama Yılı açılış konuşmasını yaptıktan sonra, Genel Kurul Başkanlık Divanı odasına geçti.

Başkan Erdoğan, burada TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Yeni yasama yılı başladı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılış konuşmasının ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

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Yeni yasama yılı başlıyor
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meclis yeni yasama yılı

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