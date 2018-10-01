Yeni yasama yılı başladı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, TBMM Genel Kurulunda milletvekili yemini etti.

Genel Kurulda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla yaptığı konuşmanın ardından, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, birleşime 15 dakika ara verdi.

Verilen aradan sonra, kürsüye TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop çıktı.

Cezaevinde olduğu için yemin edemeyen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, tahliyesinin ardından Genel Kurulda milletvekili yemini etti.

Yeminin ardından Şentop, birleşimi, yarın saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

- Notlar

Erdoğan, 27. Dönem 2. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapmak üzere geldiği TBMM'de, Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başkanlık Divanı odasında bir süre görüştü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından, Erdoğan, Yıldırım ve Bahçeli ile birlikte Meclis ana binasından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar, yüksek yargı kurumlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları, eski Meclis Başkanları, büyükelçiler ve yabancı misyon şefleri de takip etti.