Yeni yasama yılı başladı

Genel Kurulda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan konuşmasını yapmak üzere, kürsüye geldi. Erdoğan, 33 sayfadan oluşan açılış konuşmasını 50 dakikada tamamladı.

Milletvekili olmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da açılışta yer almadı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, sağlık sorunları nedeniyle Genel Kurulda yer almazken, liderlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli salonda hazır bulundu.

AK Parti ve MHP milletvekilleri Erdoğan'ı ayakta alkışlarken, İYİ Parti milletvekilleri sadece ayağa kalktı. CHP ve HDP'li milletvekilleri ise Erdoğan'ı oturarak karşıladı.

Milletvekillerinin sıralarına TBMM Başkanı Şentop'un, yeni yasama yılının hayırlı olmasını temenni eden kartıyla birlikte karanfiller bırakıldı.

Genel Kurulu bakanlar, kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının temsilcileri, eski TBMM başkanları Yıldırım Akbulut, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin ve İsmail Kahraman, yabancı misyon ve bazı azınlık cemaati temsilcileri de izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasının ardından, kürsünün arkasında bulunan divan odasında bir süre TBMM Başkanı Şentop, AK Parti Grup Başkanvekilleri ve beraberindekilerle sohbet etti.

Buradan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, daha sonra Şeref Holü ve Şeref Kapısı'nda milletvekilleriyle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Meclis'ten ayrılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Antalya'dan gelen 11 yaşındaki bir kız çocuğu güneş gözlüğü hediye etti, Erdoğan da küçük kızı külliyeye çay içmeye davet etti.

