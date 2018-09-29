Yeni yasama yılı başlıyor (1)

COŞKUN ERGÜL - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "TBMM yetkilerini herhangi bir yere devretmemiştir, bu yetkileri kendi bünyesinde tutmaktadır. Bu yetkilerini de yeni dönemde etkin bir şekilde kullanacaktır." dedi.

Muş, 1 Ekim'de başlayacak 27. Dönem 2. Yasama Yılı'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni dönemin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni eden Muş, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, vatanımızın ve milletimizin gelişmesine katkı sunacak düzenlemelerin bu dönemde parlamentomuzda iyi bir katılımla, çoğunlukla çıkmasını ve kanunlaşmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Mehmet Muş, yeni dönemde Mecliste yoğun bir çalışma olacağını anımsatarak, AK Parti Grubu olarak, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerle ilgili adım atma konusunda ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koyacaklarını ifade etti.

- "Yeni İçtüzüğü hep birlikte hayata geçireceğiz"

Meclisin görüşeceği ilk gündem maddeleri hakkında da bilgi veren Muş, TBMM İçtüzüğü ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.