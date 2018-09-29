Yeni yasama yılı başlıyor (1)

COŞKUN ERGÜL - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "TBMM yetkilerini herhangi bir yere devretmemiştir, bu yetkileri kendi bünyesinde tutmaktadır. Bu yetkilerini de yeni dönemde etkin bir şekilde kullanacaktır." dedi.
Muş, 1 Ekim'de başlayacak 27. Dönem 2. Yasama Yılı'na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Yeni dönemin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni eden Muş, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, vatanımızın ve milletimizin gelişmesine katkı sunacak düzenlemelerin bu dönemde parlamentomuzda iyi bir katılımla, çoğunlukla çıkmasını ve kanunlaşmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.
Mehmet Muş, yeni dönemde Mecliste yoğun bir çalışma olacağını anımsatarak, AK Parti Grubu olarak, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerle ilgili adım atma konusunda ellerinden gelen bütün çabayı ortaya koyacaklarını ifade etti.
- "Yeni İçtüzüğü hep birlikte hayata geçireceğiz"
Meclisin görüşeceği ilk gündem maddeleri hakkında da bilgi veren Muş, TBMM İçtüzüğü ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Mehmet Muş, "Yeni İçtüzüğü diğer partilerin de kanaatleriyle beraber hep birlikte inşallah hayata geçireceğiz." dedi.
"Geçen Dönem Meclisin zaman zaman gergin ve tartışmalı geçtiği anımsatılarak, bu dönemde böyle olmaması için neler yapılabileceği" ile ilgili soruya Mehmet Muş, şu yanıtı verdi:
"Ümit ediyorum bu tip tartışmalar, gerginlikler yeni dönemde parlamentoda olmaz. Çünkü, bunlar Meclisin geleneklerine ve ağırlığına yakışan hoş görüntüler değil. Dolayısıyla bütün grupların bu konuda olabildiğince fazla hassasiyet göstermesini beklemekteyiz. Biz AK Parti olarak bu konuda bugüne kadar hassas olduk, bundan sonra da hassas olacağız."
Muş, AK Parti milletvekillerinin, gerginlikten uzak bir atmosferde çalışma konusunda ellerinden geleni yapacaklarına inandığını vurgulayarak, "O nahoş görüntülerin bu dönemde olmamasını diliyorum." ifadesini kullandı.
- "Parlamento çok daha etkin"
Mehmet Muş, "Meclisin yeni dönemde geçmiş dönemlere oranla etkisiz olacağı" ile ilgili iddialara da yanıt verdi.
Meclisin yeni dönemde gayet etkin olacağını anlatan Muş, Meclisin seçimden hemen sonra iki kanun teklifini yasalaştırdığını, dün Türkiye Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılandırılması ile ilgili kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muş, yeni kanun teklifleri de sunacaklarına işaret ederek, "Parlamento hiç durmuyor, yoğun bir şekilde çalışıyor. 17 Ekim'de bütçe Meclis Başkanlığına sunulacak. Parlamento çok daha etkin bir vaziyete ulaşmış durumda. Kanuni düzenlemeleri yapacak olan nihai merci Meclis'tir. TBMM yetkilerini herhangi bir yere devretmemiştir, bu yetkileri kendi bünyesinde tutmaktadır. Bu yetkilerini de yeni dönemde etkin bir şekilde kullanacaktır." diye konuştu.
(Sürecek)
Erdoğan Almanca konuştu
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor
Teröristler köşeye sıkıştı! 'Bitmiş durumdayız'
Tek yaşayan kadınların kabusu olmuştu, yakalandı!
Milyoner işadamının kızının son görüntüleri ortaya çıktı
Facebook kullananlar dikkat! Tam 50 milyon hesap etkilendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'da çok sert Can Dündar tepkisi
Adana'da kadın kıyafeti giyip iş adamını öldürmüştü! Şoke eden ifadeler
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum