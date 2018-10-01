HABER

Yeni yasama yılı başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 13:41 | Son Güncelleme

27. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi

  1. Dönem 2. Yasama Yılı dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM başkanvekilleri Mustafa Şentop, Mithat Sancar, Levent Gök, Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri Mehmet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Cahit Özkan ve Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanı Abdul Ahat Andican, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM bürokratları katıldı.

PARTNERTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinlerTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinler
Yatağan İYİ Parti'de istifa rüzgarıYatağan İYİ Parti'de istifa rüzgarı
İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladıİzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TBMM Başkanı Binali Yıldırım yeni yasama yılı başlıyor

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto hazırlığı

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto hazırlığı

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

İzmir'de Aziz Kocaoğlu aday mı? Canlı yayında açıkladı

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Kemal Derviş yanıtı

Meclis bugün açılıyor!

Meclis bugün açılıyor!

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Bahçeli'ye bir jest yapabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almanya ve ABD'ye terör listeleri verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.