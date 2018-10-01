Yeni yasama yılı başlıyor

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamento sistemine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kurtulan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin kurulduğu günden beri yoğun baskılara maruz kaldığını öne sürdü.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutukluluğuna dikkati çeken Kurtulan, "Meclis'in ayıptan kurtulması ve bu durumun son bulmasını bir kez daha talep ediyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti kapsamında Neue Wache Anıtı'nı ziyaret etmesini eleştiren Kurtulan, "AKP döneminde insanların gömülme hakkının peşine düştüğünü hepimiz biliyoruz. Sur ve Cizre'de bodrumlarda evlatlarının kemiklerine ulaşamayan anneler var. Aslında Erdoğan'ın Berlin'deki anıt ziyareti bir riyakarlıktan öte bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Yeni yasama döneminin bugün başlayacağını anımsatan Kurtulan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güçlendirilmiş parlamento sistemine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Demokratik bir anayasa bu ülkenin en elzem ihtiyacıdır. Meclis, herkesi kapsayan bir demokratik anayasaya talip olmalıdır. Kuvvetler ayrılığını mutlaka tesis etmeli ve yargıyı bağımlılıktan kurtarmalıdır. Bir an önce haksız yere cezaevinde tutulan tüm seçilmişlerinin ve muhalefet güçlerinin tutukluluk durumunun gözden geçirilmesi gerekiyor."