Yeni yasama yılı başlıyor

Türkiye sınırları içinde ve dışında "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ülküsü için kahramanca mücadele edenlere şükranlarını sunan Erdoğan, "İki defa gazilik unvanıyla şereflenen yüce Meclisimize ve milletvekillerimize yeni yasama yılında hayırlı ve başarılı çalışmalar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Bin yıldır bu coğrafyada milletin bekası uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden şehitlere, gazilerden dar-ı bekaya irtihal edenlere rahmet dileyen Erdoğan, son dönemde terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verilen şehitlerin yakınları ile gazilere selamlarını iletti.

23 Nisan 1920'den bugüne Meclis çatısı altında görev yapan milletvekillerini saygıyla yad eden Erdoğan, "Meclisimizin ilk başkanı, Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere TBMM üyelerinden ahirete irtihal edenleri rahmetle anıyorum." diye konuştu.

- "Değişimi suhuletle gerçekleştirmeyi başardık"

Türkiye'nin, 16 Nisan'da tarihi bir halk oylaması, 24 Haziran'da da tarihi bir Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine şahit olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"16 Nisan halk oylaması, yönetim sistemimizi

değiştirdiğimiz bir büyük reformun, bir büyük devrimin adıdır.

Bu çapta bir dönüşümü, pek çok ülke ve halk ancak çok büyük çalkantılar yaşayarak ve çok büyük bedeller ödeyerek tamamlayabilmiştir. Biz ise Türkiye olarak, Türk milleti olarak, demokrasinin kuralları içinde bu önemli değişimi suhuletle gerçekleştirmeyi başardık. Siyaset mühendisliği hesaplarının ürünü olarak değil, tamamen tarihimizin kendi tabii akışı içinde, halkımızın talebi ve rızasıyla gelişen bir sürecin aşamalarını hep birlikte yaşadık."

Başkan Erdoğan, Türkiye'de yönetim reformu çabalarının 200 yıla yaklaşan geçmişi olduğunu belirterek, Osmanlı döneminde Tanzimat'tan Islahat'a pek çok deneme yapıldığını anımsattı.

İstiklal Harbi'nin ardından tercihin cumhuriyetten yana yapıldıktan sonra da bu arayışın devam ettiğini aktaran Erdoğan, "Önce tek partili, ardından çok partili rejimleri denedik. Maalesef ne yaparsak yapalım darbelere, vesayetlere, krizlere engel olamadık." dedi.